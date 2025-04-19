SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya Donetsk’ta ilerliyor! Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiler

Rusya Donetsk’te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:22
Rusya Donetsk’ta ilerliyor! Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Donetsk'da ilerliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Druzhkivka/ Donetsk, AFPDruzhkivka/ Donetsk, AFP

RUSYA ŞEVÇENKO'YU ELE GEÇİRDİ

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şevçenko yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya’dan Ukrayna mesajı: 30 gün süre dolduRusya’dan Ukrayna mesajı: 30 gün süre doldu

DONETSK'TE 4 YERLEŞİM BİRİMİ

Açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'da mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan ’dijital telif’ yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran’ın müzakere adresi İtalya
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Her detayı vahşet! ifadesi ortaya çıktı
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı
+18 paylaşımları ve gizemli partilerinin ardından tutuklanmıştı! Kilit isme yeni dava
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyatta ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Spor yazarları Galatasaray-Bodrumspor maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? O oyuncu için bomba sözler: Formanın hakkını vermedi
Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!