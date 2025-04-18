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Rusya’dan Ukrayna mesajı: 30 gün süre doldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki 30 günlük ateşkesin süresi doldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna ile anlaşmanın süresinin sona erdiğini belirtti. Ukrayna konusunda diyaloğa açık olduklarını söyleyen Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aracılığıyla mektup ilettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 16:02
Rusya’dan Ukrayna mesajı: 30 gün süre doldu

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Rusya'dan Ukrayna ile ateşkes konusunda 30 gün sürenin dolduğuna yönelik mesaj geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Takvim Fotoğraf ArşiviKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Takvim Fotoğraf Arşivi

PESKOV: DİYALOĞA AÇIĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'dan Ukrayna'da ateşkesle ilgili bu hafta yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Ukrayna krizine dair müzakerelerin "zor" yürüdüğünü belirterek, "Rusya krizi çözmeye ve kendi çıkarlarını sağlamaya çalışıyor. Diyaloğa açığız." diye konuştu.

Peskov, bu krizin çözümüne ilişkin bazı çalışmaların yapıldığını dile getirerek "Ancak yapılması gereken daha çok şey var." ifadesini kullandı.

30 GÜNLÜK ATEŞKES SONA ERDİ

Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirten Peskov, "Bir aylık süre sona erdi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda yeni bir talimat vermedi." dedi.

Peskov, söz konusu anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak "Rusya bu anlaşmaya uydu. Ukrayna için aynı şeyi söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Putin ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviPutin ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

Sözcü Peskov, Putin ve Trump arasında hafta içinde temasların planlanmadığını kaydetti.

Avrupa'nın Ukrayna krizine dair yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Avrupa'dan barışın sağlanmasına yönelik herhangi bir çağrı duymuyoruz. Tam aksine, Avrupa ve Ukrayna'nın askerileştirilmesine yönelik çağrılar var. Bunun krizin çözümüne yardımcı olacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, AAİran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, AA

PUTİN'DEN HAMANEY'E MEKTUP

Putin'in dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul ettiğine dikkati çeken Peskov, Putin'in Erakçi aracılığıyla İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup ilettiği bilgisini paylaştı.

Putin ve Erakçi, AAPutin ve Erakçi, AA

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