MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik temas

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÜNDEM GAZZE

Kalın ile Hamas heyeti arasında yapılan görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşuldu.

GAZZE HALKININ TEHCİR EDİLMESİNE KARŞI TÜRKİYE DURUŞU

Görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum değerlendirilirken Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları ele alındı.

MİT ile Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Türkiye'nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen, topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN ATEŞKESE DESTEK MESAJI

Gazze'ye desteğin vurgulandığı görüşmede Türkiye'nin, İsrail'in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.