Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 11-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Antalya Diplomesi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

LAVROV TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi ve Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşarak "İkili görüşmelerde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Karadeniz bölgelerinde durum ve bazı devletlerle ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.