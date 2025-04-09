PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump'tan İran'a gözdağı: İsrail ile birlikte askeri müdahale yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan'da İran'la gerçekleşecek nükleer konulu toplantı akabinde tehditler savurdu. İran'la askeri bir seçenek gündeme gelirse "İsrail'in de buna dahil olacağını" söyleyen Trump, yapılan müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını belirtti.

Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 01:32 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 01:35
Trump’tan İran’a gözdağı: İsrail ile birlikte askeri müdahale yaparız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmalarının mümkün olduğunu, ancak askeri bir seçeneğin gündeme gelmesi halinde buna İsrail'in de dahil olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD olarak cumartesi İran'la doğrudan müzakereler yapacaklarını ve buradan olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyledi.

ABD Başkanı, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediğine" değindi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlama yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız." diye yanıt verdi.

Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın mutlaka bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyhu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze
Takas Bank
CANLI | Ticaret savaşında kararı üretim krizi mi değiştirdi? Trump’tan yeni hamle: Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazırız
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
Türk Telekom
CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı
Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul etti: Alçak iftiralara müsaade edemeyiz
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında: Ekrem İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın’dan skandal hareket! Türk Polis Teşkilatı pankartını tutmadı sosyal medyadan tepki yağdı
Başkan Erdoğan CHP’nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir
Trump tarifesi Apple’ı vurdu: ABD’de gündem iPhone fiyatları Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…
İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar
Fenerbahçe’ye süper golcü!
CIA ajanı Rubin’den MİT’e küstah teklif! Başkan Erdoğan’a idam sehpası tehdidi: Yunan basınında kalleş yazı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı