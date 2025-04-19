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Tacikistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Afganistan sınırında meydana geldi Özbekistan’da da hissedildi

Tacikistan’ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afganistan sınırında meydana gelen depremin Özbekistan’da da hissedildiği bildirildi.

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:04
Tacikistan’da 5.5 büyüklüğünde deprem! Afganistan sınırında meydana geldi Özbekistan’da da hissedildi

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Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TACİKİSTAN'DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Özbekistan Sismoloji Merkezi, Tacikistan'ın Afganistan ile sınırında meydana gelen depremin yerel saatle 11.47'de kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim ilçesinin 69 kilometre güneyi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem, 120 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dağlık bölgede kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Bölgede son bir haftada farklı büyüklüklerde 6 deprem meydana gelirken 13 Nisan'da aynı bölgede 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

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