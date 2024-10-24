Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den BRICS’te teröre karşı net mesaj BM’ye tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan 'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi 'nde Rusya'nın terör eylemlerinin her türlüsüne karşı olduğunu söyledi.

PUTİN'DEN TERÖRE KARŞI NET MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinin yanı sıra 40 ülkeden delegelerin bulunduğu Outreach/BRICS Plus toplantısının açılışında konuşma yapan Putin, Moskova'nın her türlü terör eylemine karşı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AA

PUTİN'DEN FİLİSTİN VURGUSU: DEVLET KURULMADAN ÇÖZÜM YOK

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında konuşan Putin, Orta Doğu'da şiddetin BM kararları uygulanmadan ve Filistin devleti kurulmadan sona ermeyeceğini belirtti ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini vurguladı.

ASYA, AFRİKA VE LATİN AMERİKA MESAJI

Putin BM'nin işleyişini sürdürebilmesi için Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve diğer ana organlardaki temsiliyetinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Batı'nın yönetim şeklinin istikrarı baltaladığını belirten Putin, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi kurulmasını da önerdi ve şöyle konuştu:

Burada söz konusu olan, hakiki istikrarın garanti altına alınması ve Avrasya'daki tüm ülke ve halkların barışçıl kalkınması için gereken koşulların oluşturulmasıdır.