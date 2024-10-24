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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den BRICS’te teröre karşı net mesaj BM’ye tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan’daki BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Moskova’nın terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı. Orta Doğu’da tek çözümün Fİlistin devletinin kurulması olduğunu söyleyen Putin, Batı’nın düzeninin dünyada istikrarsızlığa yol açtığını belirtti ve Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile diğer ana organlardaki temsiliyetinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den BRICS’te teröre karşı net mesaj BM’ye tepki

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde Rusya'nın terör eylemlerinin her türlüsüne karşı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile selamlaştı, AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile selamlaştı, AA

PUTİN'DEN TERÖRE KARŞI NET MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinin yanı sıra 40 ülkeden delegelerin bulunduğu Outreach/BRICS Plus toplantısının açılışında konuşma yapan Putin, Moskova'nın her türlü terör eylemine karşı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AA

PUTİN'DEN FİLİSTİN VURGUSU: DEVLET KURULMADAN ÇÖZÜM YOK

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında konuşan Putin, Orta Doğu'da şiddetin BM kararları uygulanmadan ve Filistin devleti kurulmadan sona ermeyeceğini belirtti ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesinde aile fotoğrafına katıldıBaşkan Erdoğan BRICS Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı

ASYA, AFRİKA VE LATİN AMERİKA MESAJI

Putin BM'nin işleyişini sürdürebilmesi için Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve diğer ana organlardaki temsiliyetinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Batı'nın yönetim şeklinin istikrarı baltaladığını belirten Putin, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi kurulmasını da önerdi ve şöyle konuştu:

Burada söz konusu olan, hakiki istikrarın garanti altına alınması ve Avrasya'daki tüm ülke ve halkların barışçıl kalkınması için gereken koşulların oluşturulmasıdır.

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