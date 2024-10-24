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Kuzey Kore'den Güney Kore’ye çöplü misilleme! Balonlar havada patladı başkanlık binasına döküldü

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çöp balonu savaşı devam ediyor. Kuzey Kore’den Güney’e çöplü misilleme atışı yapıldı. Çöp dolu balonun havada patladığı ve atıkların başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı yerleşkesinin üzerine düştüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:45 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:45
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye çöplü misilleme! Balonlar havada patladı başkanlık binasına döküldü

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında tansiyon günden güne yükseliyor. Güney Kore, Kuzey'den gönderilen çöp dolu balonun havada patladığını ve atıkların başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı yerleşkesinin üzerine düştüğünü açıkladı.

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KUZEY KORE ÇÖP BALONU GÖNDERDİ

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore ordusu, Kuzey'den yeni çöp balonları gönderildiğini duyurdu.

HAVADA PATLADI ÇÖPLER DEVLET BAŞKANLIĞI BİNASINA DÖKÜLDÜ

Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada ise gönderilen balonlardan birinin Devlet Başkanlığı binasının üstündeyken havada patladığı ve balondaki atıkların binanın üstüne düştüğü kaydedildi.

Atıkların güvenle toplandığı belirtilen açıklamada, olayın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ile koordineli şekilde izlendiği aktarıldı.

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ÇÖP BALONU SAVAŞI

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ayrıca 11 Ekim'de, Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürmüştü.

JCS'den yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek Pyongyang'ın iddiaları reddedilmişti.

Güney Kore daha sonra, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek için Ukrayna'ya asker gönderdiğini iddia etmiş, ABD dün bunu doğrulamıştı.

Seul'un Pyongyang'ın Ukrayna'ya asker gönderdiği hakkındaki açıklamasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diye hitap etmiş ve bu ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelere karşı "takip kabiliyeti olmaksızın rastgele ve pervasızca sözler sarf ettiğini" savunmuştu.

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