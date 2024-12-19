Gazze’de soykırımla geçen 440 gün! İsrail insanlığı hiçe sayıyor... 45 bin 129 Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik bir soykırıma imza atıyor.

GAZZE'DE 440 GÜNÜN Z RAPORU



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 440 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 129'a, yaralı sayısının da 107 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL CENAZELERİ ALMAYA İZİN VERMİYOR



Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

