Güney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar “Pistin sonunda ne işi var” dedi

PİSTİN SONUNDA NEDEN DUVAR VAR? New York Post'un aktardığına göre İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde eski pilot ve uçuş eğitmeni olan David Learmount, duvarla ilgili daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Boeing 737 tipi uçak, Muan Uluslararası Havaalanı'nda pistin sonundan kayarak duvara çarptıktan sonra alev topuna dönüşerek infilak etti ve uçaktaki iki kişi dışında tüm yolcuların ölümüne neden oldu, New York Post

Şu anda Flight International dergisinin operasyon ve güvenlik editörü olan Learmount, Sky News'e yaptığı açıklamada "Orada olmasının hiçbir gerekçesi olmadığı gibi, orada olmasının neredeyse suç teşkil ettiğini düşünüyorum." dedi.

Learmount "Sert bir cismin yaklaşık 200 metre [yaklaşık 660 ft] veya daha az bir mesafede taşma noktasına gelmesi, daha önce hiçbir yerde buna benzer bir şey görmemiştim" şeklinde konuştu.