Güney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar “Pistin sonunda ne işi var” dedi

Güney Kore'de pazar günü 179 kişinin ölümüne yol açan uçak kazası ile ilgili soru işaretleri artıyor.
GÜNEY KORE'DE UÇAK FACİASI
Tayland'ın Bangkok kentinden Güney Kore'nin Muan kentine giden Boeing-737-800 tipi uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kontrolü kaybetti ve pistten çıktı. Havalimanındaki duvara çarpan uçak infilak ederken 175'i yolcu ve 6'sı uçuş görevlisi 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti.
KUŞ SÜRÜSÜ İDDİASI
Kazanın nedeni hala belirlenemedi fakat Kazakistan'ın Aktau kentinde düşen uçak gibi, önce uçağın kuş sürüsüne çarpmış olabileceği iddia edildi. Öte yandan Aktau'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın Rus füzesi tarafından vurulduğu ortaya çıkmıştı.
DUVARA ÇARPIP İNFİLAK ETTİ
Havacılık uzmanları, kazanın ardından Güney Kore'deki havalimanı pistinin sonuna yakın bir yerde bulunan beton duvar ile ilgili soruları gündeme getirmeye başladı.
Boeing-737-800 tipi uçak Muan Havalimanı'ndaki pistin sonundan kayarak duvara çarptı ve alev topuna dönüşerek infilak etti.
PİSTİN SONUNDA NEDEN DUVAR VAR?
New York Post'un aktardığına göre İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde eski pilot ve uçuş eğitmeni olan David Learmount, duvarla ilgili daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.
Boeing 737 tipi uçak, Muan Uluslararası Havaalanı'nda pistin sonundan kayarak duvara çarptıktan sonra alev topuna dönüşerek infilak etti ve uçaktaki iki kişi dışında tüm yolcuların ölümüne neden oldu, New York Post
Şu anda Flight International dergisinin operasyon ve güvenlik editörü olan Learmount, Sky News'e yaptığı açıklamada "Orada olmasının hiçbir gerekçesi olmadığı gibi, orada olmasının neredeyse suç teşkil ettiğini düşünüyorum." dedi.
Learmount "Sert bir cismin yaklaşık 200 metre [yaklaşık 660 ft] veya daha az bir mesafede taşma noktasına gelmesi, daha önce hiçbir yerde buna benzer bir şey görmemiştim" şeklinde konuştu.
Yapı, pistin sonundan yaklaşık 820 ft uzakta bulunuyordu.
"SONUNDA PİST OLAN HAVALİMANINDA DUVAR OLMAZ"
Münih'te görev yapan Lufthansa pilotu Christian Beckert ise durumu "alışılmadık" olarak nitelendirdi. Reuters'a konuşan Beckert, "Normalde, sonunda pist olan bir havaalanında duvar olmaz" dedi.
"ENGELLER KIRILABİLİR OLMALI"
Bir başka havacılık uzmanı Chris Kingswood ise BBC'ye yaptığı açıklamada, piste belirli bir mesafede bulunan "engellerin" genellikle "kırılabilir" olması gerektiğini söyledi.
Kazaya karışan uçakla aynı tipte bir uçakta uçmuş olan deneyimli pilot, "Uçaklar güçlü yapılar değildir, tasarımları gereği uçuşta verimli olmaları için hafiftirler. Karnı üzerinde yüksek hızda gitmek üzere tasarlanmamışlardır, bu nedenle herhangi bir yapı gövdenin parçalanmasına ve ardından felakete neden olabilir." şeklinde konuştu.
Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Bölümü Direktörü Ju Jong-wan, New York Times'a yaptığı açıklamada, yapının pilotun doğru yaklaşma yolunu korumasına yardımcı olan lokalizör antenini kurmak için inşa edildiğini söyledi.
Antenin yönetmeliklere uygun olarak inşa edildiği ve benzer duvarların Güney Kore'deki diğer havalimanlarında da bulunduğu konusunda ısrar etti.
Ancak Kore Havacılık Güvenliği Derneği Başkanı Hwang Ho-won, duvarın farklı bir malzemeden yapılmış olması halinde bu trajedinin önlenebileceğini söyledi. Ju, Güney Kore'de şimdiye kadar meydana gelen en ölümcül hava kazasının ardından hükümetin kuralları gözden geçirmeyi düşüneceğini söyledi.
SADECE KUYRUĞU SAĞLAM KALDI
Beton duvarla çarpışması uçağın patlamasına neden olmuş ve Bowing 737'nin sadece kuyruk kısmı sağlam kalmıştı.
179 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
179 kişinin hayatını kaybettiği kazada sadece uçağın arka kısmında oturan iki mürettebat hayatta kaldı.
Yetkililerin New York Times'a verdiği bilgiye göre, kazadan dakikalar önce, kokpitte yaklaşık 7,000 saat geçirmiş olan pilot, uçağın motorlarından en az birine kuş çarptığını rapor etti.
Pilot hava trafik kontrol kulesine iniş denemesini iptal edeceğini ve başka bir geçiş için geri döneceğini söyledi, ancak görünüşe göre tam bir daireyi tamamlamak için yeterli zamanı yoktu ve bunun yerine pistin yanlış ucundan acil iniş için geldi.
Uçak yere çarptığında ne iniş takımları ne de fren sistemleri devreye girmişti. Uçak dev bir metal kızağa dönüşerek pistin sonunu geçti ve doğrudan beton yapıya çarptı.