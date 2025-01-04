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Donald Trump’a şartlı tahliye! Duruşma tarihi belli oldu

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamayı beklerken sus payı davasında karar belli oluyor. New York Yarcıcı Juan Merchan, Trump’a verilecek cezanın 10 Ocak’ta düzenlenecek olan duruşmada açıklanacağını duyurdu ve şartlı tahliye imasında bulundu.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:38
Donald Trump’a şartlı tahliye! Duruşma tarihi belli oldu

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    ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlamayı bekleyen seçilmiş Başkan Donald Trump, New York'ta açılan sus payı davasında karar belli oluyor. New York Yargıcı Juan Merchan, cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini duyurdu ve cezanın ne olacağını ima etti.

    Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

    TRUMP'A ŞARTLI TAHLİYE

    New York Yargıcı Juan Merchan, Trump'a hapis cezası, denetimli serbestlik veya para cezası vermeyeceğini, bunun yerine kendisine "şartlı tahliye" vereceğini belirtti ve emrinde, seçilmiş başkanın duruşmaya şahsen veya sanal olarak katılabileceği yönünde hüküm verdi.

    New York Yargıcı Juan Merchan'ın kararı, New York TimesNew York Yargıcı Juan Merchan'ın kararı, New York Times

    HÜKÜM GİYMİŞ İLK BAŞKAN

    Yargıç Merchan'ın kararı, 20 Ocak'ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray'a çıkacak olan Trump'ın ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olma yolunda olduğu şeklinde değerlendirildi.

    New York Yargıcı Juan Merchan'ın kararı, New York TimesNew York Yargıcı Juan Merchan'ın kararı, New York Times

    SUS PAYI DAVASI

    Trump, mayıs ayında yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 130.000 dolarlık ödemeyle ilgili olarak iş kayıtlarını tahrif ettiği gerekçesiyle 34 suçtan hüküm giydi.

    Suçlamalar, 2016 seçim kampanyasının son günlerinde yetişkin film yıldızı Trump'la yaşadığı iddia edilen cinsel ilişki hakkında sessiz kalması için kendisine rüşvet veren eski avukatı Michael Cohen'e yapılan geri ödemeleri örtbas etme girişimleriyle ilgiliydi.

    Seçilmiş başkan, tüm suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu ileri sürerek davanın 2024 başkanlık kampanyasına zarar verme girişimi olduğunu savundu.

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    Trump, cumartesi günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yargıcın verdiği ceza kararının "Anayasamıza aykırı olduğunu ve yürürlükte kalmasına izin verilirse bildiğimiz şekliyle Başkanlığın sonu olacağını" söyledi. Trump'ın sözcüsü Steven Cheung daha önce emri "cadı avının" bir parçası olarak nitelemişti.

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