Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko Suriye’de öldürüldü

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko öldürüldü.
Sivastopol Valisi, Mihaylenko'nun ölümünü doğrulayarak, Kırım'a bağlı Sivastopol'de cenaze töreni düzenlendiğini açıkladı. Vali, "Nikolai Mihaylenko, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde özel askeri görevler sırasında öldü"şeklinde konuştu.
Rus general kurtarma operasyonları sırasında öldürüldü (Fotoğraf: AA)
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE GİRİLEN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
Rus basını, Korgeneral Nikolai Mihaylenko'nun kaçırılan bazı Rus askerlerini kurtarma operasyonları sırasında Lazkiye kırsalında terör örgütü DEAŞ üyeleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğünü bildirdi.
Rus general kurtarma operasyonları sırasında öldürüldü (Fotoğraf: AA)
RUSYA'NIN SURİYE'DE ASKERİ ÜSLERİ BULUNUYOR
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Şam rejimini destekleyen Rusya'nın, Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus kentindeki Lojistik Destek Merkezi'nde askeri varlığı bulunuyor.