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Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko Suriye'de öldürüldü

Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko, Suriye'nin Lazkiye kırsalında terör örgütü DEAŞ ile girdiği çatışmada öldürüldü. Rus basını, Korgeneral'in kaçırılan Rus askerlerini kurtarma operasyonu sırasında öldüğünü aktardı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 00:14 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 00:14
Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko Suriye’de öldürüldü

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Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko öldürüldü.

Sivastopol Valisi, Mihaylenko'nun ölümünü doğrulayarak, Kırım'a bağlı Sivastopol'de cenaze töreni düzenlendiğini açıkladı. Vali, "Nikolai Mihaylenko, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde özel askeri görevler sırasında öldü"şeklinde konuştu.

Rus general kurtarma operasyonları sırasında öldürüldü (Fotoğraf: AA)Rus general kurtarma operasyonları sırasında öldürüldü (Fotoğraf: AA)

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE GİRİLEN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Rus basını, Korgeneral Nikolai Mihaylenko'nun kaçırılan bazı Rus askerlerini kurtarma operasyonları sırasında Lazkiye kırsalında terör örgütü DEAŞ üyeleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğünü bildirdi.

Rus general kurtarma operasyonları sırasında öldürüldü (Fotoğraf: AA)Rus general kurtarma operasyonları sırasında öldürüldü (Fotoğraf: AA)

RUSYA'NIN SURİYE'DE ASKERİ ÜSLERİ BULUNUYOR

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Şam rejimini destekleyen Rusya'nın, Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus kentindeki Lojistik Destek Merkezi'nde askeri varlığı bulunuyor.

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