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Hizbullah Katil Netanyahu'nun evini vurmuştu! Hasar görüntülendi

Hizbullah, geçtiğimiz günlerde katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA ile saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrası evde meydana gelen hasar görüntülendi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 21:38 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 22:06
Hizbullah Katil Netanyahu’nun evini vurmuştu! Hasar görüntülendi

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Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Caesarea'daki evine 19 Ekim'de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından evde meydana gelen hasar görüntülendi.

İsrail basını, İHA'nın evin yatak odasına ait camına isabet ettiğini ve camların güçlendirilmiş olduğunu, bu nedenle İHA'nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucunda cam parçalarının etrafa yayıldığı görüldü.

Saldırı sırasında Netanyahu ve eşisinin evde olmadığı açıklandı. Netanyahu, saldırının ardından yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullandı.

Hizbullah Netanyahu'nun evini vurdu (Fotoğraf: AA)Hizbullah Netanyahu'nun evini vurdu (Fotoğraf: AA)

HİZBULLAH ÜSTLENMİŞTİ

Hizbullah, İsrail'in Caesarea kasabasında Netanyahu'nun evine düzenlenen son insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Hizbullah'ın Medya Ofisi Başkanı Muhammed Afif, "İslami Direniş Caesarea operasyonunun ve Netanyahu'nun evinin hedef alınmasının sorumluluğunu üstleniyor" dedi.

Afif ayrıca İsrail ile çatışmalar devam ederken müzakere yapılmayacağını söyledi.

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