Rus istihbaratından Suriye uyarısı: ABD ve İngiltere terör eylemine hazırlanıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu (SVR), Washington ve Londra'nın Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik terör saldırıları hazırlığında olduğunu ortaya attı.

Rusya'nın Suriye'deki üslerini boşalttığı ortaya çıktı, Reuters

RUSYA'DAN SURİYE UYARISI

Rus istihbaratından yapılan açıklamada "İngiliz istihbarat servisleri Suriye'deki Rus askeri tesislerine yönelik bir dizi terör saldırısı düzenlemek üzere planlar geliştirmektedir. Bu planın uygulayıcıları olarak da 'yeni yetkililer' tarafından yakın zamanda cezaevlerinden salıverilen DEAŞ terör örgütü militanları görevlendirildi." İfadelerine yer verildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu (SVR), Washington ve Londra'nın Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik terör saldırıları hazırlığında olduğunu ortaya attı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

M16 VE CIA HAREKETE GEÇTİ

İstihbarat raporlarına göre İngiltere dış istihbarat servisi MI6 ve ABD servisi CIA kısa bir süre önce Suriye'de kendi kontrolleri altında bulunan saha komutanlarına Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemeleri talimatını verdi.

İstihbarat raporlarına göre İngiltere dış istihbarat servisi MI6 ve ABD servisi CIA kısa bir süre önce Suriye'de kendi kontrolleri altında bulunan saha komutanlarına Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemeleri talimatını verdi, Takvim Fotoğraf Arşivi

TERÖRİSTLERE SALDIRI İHA'SI

İddiaya göre teröristlere bu amaçla saldırı dronları verildi. SVR, ABD'li ve İngiliz komutanların bu planlı sortilerdeki rollerini gizlemek için Hava Kuvvetleri'ne Rus askeri üslerini vurmaya devam etmeleri emrini verdiklerini, ancak militanların bu konuda önceden uyarıldığını kaydetti.

"ABD VE İNGİLTERE SURİYE'DE İSTİKRARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Rusya'dan yapılan açıklamada ABD ve İngiltere yönetimleri Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasını engellemeyi amaçladığı ve daha geniş bir çerçevede Orta Doğu'da kaos durumunun sürdürülmesini hedeflediği belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Washington ve Londra, bu koşullar altında kendi jeopolitik hedeflerine daha hızlı ulaşabileceklerini düşünüyor. Bölgedeki uzun süreli egemenliklerini, "kurallara dayalı düzen" adlı tartışmalı bir konsept temelinde sağlamayı amaçlıyorlar. Ancak, buna karşıt bir engel olarak Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus askeri varlığı, bölgesel istikrarın önemli bir faktörü olmaya devam ediyor.

ABD ve İngiltere'nin "Anglosakson" yaklaşımıyla hareket ettiğini belirten istihbarat servisi raporunda "istikrar" ve "demokratik" bir Suriye inşa etme taahhüdünde bulunanların, bu ülke ve halkına olan gerçek tutumlarının en açık şekilde görüldüğü belirtildi.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA PETROL AVI

Raporda ayrıca, ABD'nin, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan petrol zengini bölgelerdeki işgalini sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Rus istihbarat servisi "Washington, bu bölgeleri Şam'a geri vermeyi düşünmüyor" ifadelerini de ekledi.