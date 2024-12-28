Joe Biden’ın son ziyareti Vatikan’a! Sırdaşı Papa Francis teselli edecek

ABD'DE 5 Kasım'daa başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken mevcut Başkan Joe Biden ise Beyaz Saray'da son günlerini geçiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, AFP

BIDEN'IN SON ROTASI VATİKAN

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, görev süresi sona ererken teselli ve "rahatlama" aramak için ocak ayında Vatikan'ı ziyaret edecek . Beyaz Saray, Biden'ın geçen hafta yaptığı bir telefon görüşmesinde Papa Francis'ten gelen daveti kabul ettiğini doğruladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Papa Francis, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MELONİ VE MATTARELLA İLE DE GÖRÜŞECEK

Başkanlığının bitmesine bir aydan az bir süre kala Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir araya gelecek.

BIDEN'A PAPA TESELLİSİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ve Papa Francis'in küresel barış çabalarını görüşeceğini söyledi. Ancak New York Times, ziyaretin daha kişisel bir amaca da hizmet edebileceğini ve görevden ayrılmaya hazırlanırken ona teselli sağlayabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Papa Francis, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PAPA FRANCIS İLE SIRDAŞ

Papa Francis'in Biden'ın sırdaşı olduğu, ara sıra oldukça rahat telefon görüşmeleri yaptığı bildiriliyor.

Katolik inancına sahip olan Biden'ın Papa Francis ile uzun zamandır derin bir bağı olduğu; iklim değişikliği, yoksulluk ve Biden'ın 2015'te oğlu Beau'nu kaybetmesi dahil pek çok konuda, kişisel ve küresel meseleler hakkında konuştukları belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Papa Francis, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

EN SON BUSH GİTMİŞTİ

Bir ABD başkanının görevdeki son ayında yurtdışına seyahat etmesi sık görülen bir durum değil. Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, bunu yapan son başkan, Ocak 1993'te George HW Bush olmuştu. Moskova'ya nükleer bir anlaşma imzalamak için ve Paris'e de Bosna-Hersek'teki savaş hakkında görüşmek için gitmişti.