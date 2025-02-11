Papa Franciscus , "Aşırı yoksulluk, güvensizlik, sömürü, zulüm veya çevrenin ciddi şekilde tahribata uğraması gibi nedenlerden ana vatanlarını terk eden insanları sınır dışı etmek, birçok erkek ve kadının ve de ailelerin onuruna zarar verir ve onları zayıf ve savunmasız bir duruma sokar." değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus'dan Trump'ın göç politikasına sert tepki! İnsanların onurunu zedeliyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Gerçek ortak iyiliğin, toplum ve hükümetin, tüm bireylerin haklarını tanıyıp, koruyup, topluma entegre ettiği zaman teşvik edileceğini belirten Papa, "Bu, düzenli ve yasal göçü düzenleyen bir politika geliştirilmesine engel değildir. Güç kullanılarak ve her insanın eşit onuru olduğu gerçeğine dayanmadan oluşturulan bir yapı, kötü başlar ve kötü sonuçlanır." yorumunu yaptı.

Papa Franciscus, mektubunda, "Katolik Kilisesi'nin tüm inananlarına ve iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara; göçmen ve mülteci kardeşlerimize ayrımcılık yapan ve onlara gereksiz acılar çektiren söylemlere boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.