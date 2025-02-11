Google’dan flaş hamle! Trump istedi değiştirdiler: Meksika Körfezi yerine Amerika Körfezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Grönland'ı ABD'ye dahil edeceğine yönelik peş peşe çıkışları ve imzaladığı kararnamenin ardından Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
GOOGLE'DAN MEKSİKA KÖRFEZİ HAMLESİ
Google, Trump'ın kararnanesinin ardından haritalarda Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ismini kullanmaya başladı.
Google, konum bilgilerinin yer aldığı Amerikan veri tabanı olan Coğrafi Adlar Bilgi Sistemi'ni (GNIS) takip ettiğini söylüyor.
RESMEN "AMERİKAN KÖRFEZİ" YAZDILAR
Google bu haftanın başında Meksika Körfezi'ni aratan kullanıcılara "Amerikan Körfezi" adını sunmaya başladı.
TRUMP HEMEN PAYLAŞTI
ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda haritanın ekran görüntüsüne yer verdi ve "AMERİKA KÖRFEZİ!" dedi.
MEKSİKA FARKLI GÖRÜYOR ABD FARKLI
Google'dan yapılan açıklamada ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" ismini görürken Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği belirtildi.