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Google’dan flaş hamle! Trump istedi değiştirdiler: Meksika Körfezi yerine Amerika Körfezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamenin ardından Google’dan flaş bir hamle geldi. Google haritalarda Meksika Körfezi’nin ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirdi. Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda haritanın ekran görüntüsüne yer verdi ve "AMERİKA KÖRFEZİ!" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:15 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:53
Google’dan flaş hamle! Trump istedi değiştirdiler: Meksika Körfezi yerine Amerika Körfezi

İÇİNDEKİLER

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Grönland'ı ABD'ye dahil edeceğine yönelik peş peşe çıkışları ve imzaladığı kararnamenin ardından Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    ABD Başkanı Donald Trump, EPAABD Başkanı Donald Trump, EPA

    GOOGLE'DAN MEKSİKA KÖRFEZİ HAMLESİ

    Google, Trump'ın kararnanesinin ardından haritalarda Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ismini kullanmaya başladı.

    Google, konum bilgilerinin yer aldığı Amerikan veri tabanı olan Coğrafi Adlar Bilgi Sistemi'ni (GNIS) takip ettiğini söylüyor.

    Google, Trump’ın kararnanesinin ardından haritalarda Meksika Körfezi yerine “Amerika Körfezi” ismini kullanmaya başladı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGoogle, Trump’ın kararnanesinin ardından haritalarda Meksika Körfezi yerine “Amerika Körfezi” ismini kullanmaya başladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    RESMEN "AMERİKAN KÖRFEZİ" YAZDILAR

    Google bu haftanın başında Meksika Körfezi'ni aratan kullanıcılara "Amerikan Körfezi" adını sunmaya başladı.

    TRUMP HEMEN PAYLAŞTI

    ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda haritanın ekran görüntüsüne yer verdi ve "AMERİKA KÖRFEZİ!" dedi.

    Donald Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDonald Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    MEKSİKA FARKLI GÖRÜYOR ABD FARKLI

    Google'dan yapılan açıklamada ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" ismini görürken Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği belirtildi.

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