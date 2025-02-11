Google’dan flaş hamle! Trump istedi değiştirdiler: Meksika Körfezi yerine Amerika Körfezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Grönland'ı ABD'ye dahil edeceğine yönelik peş peşe çıkışları ve imzaladığı kararnamenin ardından Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

GOOGLE'DAN MEKSİKA KÖRFEZİ HAMLESİ

Google, Trump'ın kararnanesinin ardından haritalarda Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ismini kullanmaya başladı.

Google, konum bilgilerinin yer aldığı Amerikan veri tabanı olan Coğrafi Adlar Bilgi Sistemi'ni (GNIS) takip ettiğini söylüyor.

Google, Trump’ın kararnanesinin ardından haritalarda Meksika Körfezi yerine “Amerika Körfezi” ismini kullanmaya başladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

RESMEN "AMERİKAN KÖRFEZİ" YAZDILAR

Google bu haftanın başında Meksika Körfezi'ni aratan kullanıcılara "Amerikan Körfezi" adını sunmaya başladı.

TRUMP HEMEN PAYLAŞTI

ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda haritanın ekran görüntüsüne yer verdi ve "AMERİKA KÖRFEZİ!" dedi.

Donald Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MEKSİKA FARKLI GÖRÜYOR ABD FARKLI

Google'dan yapılan açıklamada ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" ismini görürken Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği belirtildi.