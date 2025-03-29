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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Lübnan tepkisi

İsrail dün Hizbullah’la ateşkesi bozdu ve kasım ayından bu yana ilk kez Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığından İsrail’in saldırısına tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir." İfadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 13:13 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 13:13
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Lübnan tepkisi

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İsrail dün Kasım ayında Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşmasını bozarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bombardıman düzenledi. İsrail'in saldırısına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

İsrail Lübnan'la ateşkesten sonra ilk defa Beyrut'u bombaladı

İSRAİL'E LÜBNAN TEPKİSİ

Bakanlıktan İsrail'in Lübnan'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan halkına olan desteğin yinelendiği belirtildi.

İsrail'den Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'den Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"ULUSLARARASI TOPLUM BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

Açıklamada, saldırıların, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha gösterdiği vurgulanarak "Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Son dakika: Lübnanda ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrutu vurduSon dakika: Lübnanda ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrutu vurdu

4 AY SONRA BEYRUT'U VURDULAR

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez dün başkent Beyrut'u da hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

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