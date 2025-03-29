Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar

Yunanistan'da askeri geçit töreninde Yunan ordusunun Türkiye'ye küfretmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise kendilerine "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" diyen EOKA benzeri bir grup ortaya çıktı.

Kıbrıs'ta EOKA katliamı, Takvim Fotoğraf Arşvi

KIBRIS'TA YENİ EOKA PROVOKASYONU

Açıkça Türk ve Türkiye düşmanlığı yapan Türkiye'nin adadaki varlığını işgal olarak nitelendiren grup, Kıbrıs'ta Türklere yönelik saldırıların fitilini ateşleyen ve Kıbrıs'ı Helen Adası yapma hezeyanıyla çok sayıda katliama yol açan terör örgütü EOKA'yı hatırlattı.

SEMBOL OSMANLI DÜŞMANLIĞI

"Agonisti Kiepalx" adı ile X'te paylaşım yapan sayfa, Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne baş kaldırmalarının sembolü olan ateş ve balta sembolünü kullanıyor.

“Agonisti Kiepalxʺ sembolü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRKİYE DÜŞMANI PAYLAŞIMLAR

Hesaptan 12 Mart'ta yapılan bir paylaşımda bu "KIBRIS'IN TÜM OYUNCULARINA VE VATANSEVERLERİNE Boyun eğme ve yenilgi sirenlerini duymayın, Türk işgalinin tüm hac yolculuklarına ateş ve balta" ifadeleri ile anlatılıyor.

“Agonisti Kiepalx” paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Aynı tarihte yapılan bir diğer paylaşımda ise "REKABETÇİ ÖZGÜRLÜK DEVRİMSEL GÜÇ KARDEŞLİK Kervan, esir alınmış topraklarımızın Türk işgalinden kurtarılması ve bir hukuk devletinin kurulması için yola çıktı. Durgun suları harekete geçireceğiz ve sizlerin Türkiye'den korkmamanızı istiyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

“Agonisti Kiepalx” paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SKANDAL "İŞGAL" MESAJI

Grubun Temmuz 2024'te "Kıbrıslı Rumları köleleştirdiniz Biz bu hareketi, vatanımızı Türk işgalinden kurtarma amacı ve hedefiyle kurmaya karar verdik" mesajını paylaşarak ortaya çıktı.

Örgütün son olarak da arabaların sileceklerine bildiri bıraktığı ve "Fraksiyonumuz bugünden itibaren Türk işgaline karşı uzun vadeli bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. Vatanımızı ve esaret altındaki topraklarımızı kurtarmak için bütün gücümüzle savaşacağız" ifadeleriyle savaş çağrısı yaptığı bildirildi. Bunun üzerine GKRY polisi grubun arkasındaki isimleri tespit için soruşturma başlatmıştı.

Sayfada bugün yapılan bir paylaşımda ise "ZİHİNLERDE VE LÜKSTE YAŞAMAK İÇİN HAREKETİMİZ SİZLERİ BU PLAN VE YÖNTEMİ YOK ETMEK İÇİN DİRENİŞE ÇAĞIRIYOR VATANLARI YAZMIYORUZ, BOYUN EĞİLME VE YENİLGİ SİNİRLERİNE DİNLEMİYORUZ. TÜRKİYE'DEN KORKMA" şeklinde skanal ifadelere yer verildi.

“Agonisti Kiepalx” paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YUNAN ORDUSU TÜRKİYE'YE KÜFRETMİŞTİ

Terör örgütü EOKA benzeri oluşumun zamanlaması ise dikkat çekti. Son dönemde Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlandığı 25 Mart törenlerine katılan deniz piyadelerinin Türkiye'ye ağır küfürler eşliğinde tören kıtasından geçmesi Ankara'dan büyük tepki çekmişti.