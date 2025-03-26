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ABD'de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e akılalmaz gözaltı!

ABD'de doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün iftara gitmek için evinden çıktığı sırada yüzü maskeli 6 kişi tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı. O anları çevredeki binalardan şaşkınlıkla izleyenler kayıt altına alırken Öztürk'ün annesine, "Fatma'yı ara" dediği görüntülere yansıdı.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 23:11
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı!

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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Türk öğrenciye akılalmaz gözaltı!

İFTARA GİTMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKTIĞI SIRADA DURDURULDU
Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

"ANNE FATMA'YI ARA"
ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı. O anları çevredeki binalardan şaşkınlıkla izleyenler kayıt altına alırken Öztürk'ün annesine, "Fatma'yı ara" dediği görüntülere yansıdı.

Ayrıca, gözaltına ilişkin ICE'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖZTÜRK'ÜN AVUKATI KHANBABAİ, MÜVEKKİLİNDEN HABER ALINAMADIĞINI AÇIKLADI
Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

HİÇBİR SUÇLAMA YAPILMADI
Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

Ayrıca, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

Öztürk'ün, aynı üniversitede okuyan Türk arkadaşları AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Öztürk'e ulaşamadıklarını, gözaltına alınmadan önce ailesini arayıp haber verebildiğini söyledi.

Öztürk hakkında endişe eden Türk öğrenciler, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktardı.

Öte yandan, Boston'da Filistin destekçisi bir grup, Rümeysa Öztürk'ün salıverilmesi için bugün destek gösterisi yapacaklarını duyurdu.

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