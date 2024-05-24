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Katil İsrail soykırımda sınır tanımıyor! Öldürülüp yola atıldılar! 24 saatte onlarca cenaze çıktı

Katil İsrail Devleti'nin Filistin'in Gazze kentinde düzenlediği katliamlar can almaya devam ediyor. Gazze topraklarında 231 gündür süren saldırılar sonucunda Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ölülerin enkaz altında kaldığı ve yol kenarlarında bulunduğu; İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 22:07 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 22:07
Katil İsrail soykırımda sınır tanımıyor! Öldürülüp yola atıldılar! 24 saatte onlarca cenaze çıktı

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İsrail ordusunun Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinli hayatını kaybetti, 1232 Filistinli yaralandı.

SON 24 SAATTE ONLARCA ÖLÜM

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 35 bin 857'ye yükseldi.

6 KATLİAM YAPILDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 231 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

BİLANÇO GİDEREK ARTIYOR

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun son 10 günde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinlinin hayatını kaybettiği 1232 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 857'ye, yaralı sayısının 80 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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