DEM'DEN İRAN'A "SADDAM HÜSEYİN"Lİ TEPKİ DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da İran'ın Peşmerge birliklerini vurmasına isyan etti. Sakık, "İran rejimi, bölgesel bir savaşı körükleyecek provokasyonu, geçmişte olduğu gibi yine Kürtleri katlederek başlatmak istemektedir. Ancak rejim yöneticileri şunu bilmelidir: Başur Kürtleri yalnız değildir; İran rejimi, geçmişte benzer katliamlara girişen Saddam'ın akıbetinden ders çıkarmalıdır" dedi.



ÖLÜ DOĞAN ZAGROS KORİDORU PLANI



Hatırlanacağı üzere PKK'nın İran kolu PJAK, Barzanilerin İran fraksiyonu KDP-İ ve bölgedeki silahlı 4 Kürt grubu ABD ve İsrail'in saldırılarıyla eş güdümlü olarak sözde Rojhilat İttifakı'nı kurmuştu.



ABD bu oluşuma önce "İran saldırırsanız size hava savunma desteği veririz"diye teklif yapmış, daha sonra da geri adım atmıştı. ABD Başkanı Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine gelmişti.

PJAK: SİYASİ GARANTİ OLMADAN SAVAŞA GİRMEYİZ



Barzaniler savaşın bir tarafı olmadıklarını beyan etse de sözde Rojhilat İttifakı ABD ve İsrail'den hala medet umuyor.



PJAK yöneticisi Fuad Beritan, ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" istedi. Beritan "Siyasi garanti olmadan İran'a karşı hiçbir savaşa girilmeyecek" dedi.