ABD-İsrail-İran arasında 25 gündür süregelen savaş Orta Doğu'yu yeni bir kriz iklimine sürükledi.
ABD- İsrail koalisyonunun İran'ı hedef alan saldırılarına misilleme olarak Tahran yönetimi Körfez hattındaki ülkelerde bulunan ABD üslerine ve enerji tesislerine misillemeler düzenledi.
Günlendir devam eden füze atışları ve İHA saldırılarından en çok etkilenen ülkelerden birisi de Irak. Haşdi Şabi iltisaklı grupları ABD-İsrail vurdu. IKBY'deki ABD üsleri ve Rojhilat İttifakı yanlısı yapıları ise İran bombaladı.
İRAN PEŞMERGE KARARGAHINI BOMBALADI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ
Son olarak IKBY'deki sözde Peşmerge Bakanlığı, İran'ın Peşmerge birliklerine 6 balistik füze ile saldırdığı bu saldırılarda 6 Peşmergenin öldüğünü duyurdu.
IKBY makamları İran'a karşı misilleme haklarını saklı tuttuklarını belirtirken Barzanilerden peşi sıra açıklamalar geldi.
BARZANİLERDEN PEŞİ SIRA AÇIKLAMA
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Bu saldırı, ülke egemenliğine yönelik doğrudan düşmanca bir saldırıdır, hiçbir gerekçesi olamaz ve iyi komşuluk ilkeleriyle tamamen çelişmektedir" ifadelerini kullandı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani "Dün gece Peşmerge karargahlarına yönelik gerçekleştirilen, 6 kahraman Peşmerge'nin şehit düştüğü ve 30 Peşmerge'nin yaralandığı kalleşçe, haince ve düşmanca saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
KDP lideri Mesud Barzani ise IKBY'nin bölgedeki savaşın bir parçası olmadığını vurguladı. Barzani, "Bu saldırılar IKBY'nin bölgede yaşanan savaşın hiçbir zaman bir parçası olmadığı ve komşu ülkeler için asla bir tehdit oluşturmadığı bir dönemde yapılmaktadır" dedi.
DEM'DEN İRAN'A "SADDAM HÜSEYİN"Lİ TEPKİ
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da İran'ın Peşmerge birliklerini vurmasına isyan etti.
Sakık, "İran rejimi, bölgesel bir savaşı körükleyecek provokasyonu, geçmişte olduğu gibi yine Kürtleri katlederek başlatmak istemektedir. Ancak rejim yöneticileri şunu bilmelidir: Başur Kürtleri yalnız değildir; İran rejimi, geçmişte benzer katliamlara girişen Saddam'ın akıbetinden ders çıkarmalıdır" dedi.
YPG'DEN BARZANİ'YE "PEŞMERGE" TAZİYESİ
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise "Peşmerge güçlerinin acısını paylaşıyoruz"diyerek KDP lideri Mesud Barzani'ye taziye mesajı gönderdi.
ÖLÜ DOĞAN ZAGROS KORİDORU PLANI
Hatırlanacağı üzere PKK'nın İran kolu PJAK, Barzanilerin İran fraksiyonu KDP-İ ve bölgedeki silahlı 4 Kürt grubu ABD ve İsrail'in saldırılarıyla eş güdümlü olarak sözde Rojhilat İttifakı'nı kurmuştu.
ABD bu oluşuma önce "İran saldırırsanız size hava savunma desteği veririz"diye teklif yapmış, daha sonra da geri adım atmıştı. ABD Başkanı Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine gelmişti.
PJAK: SİYASİ GARANTİ OLMADAN SAVAŞA GİRMEYİZ
Barzaniler savaşın bir tarafı olmadıklarını beyan etse de sözde Rojhilat İttifakı ABD ve İsrail'den hala medet umuyor.
PJAK yöneticisi Fuad Beritan, ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" istedi. Beritan "Siyasi garanti olmadan İran'a karşı hiçbir savaşa girilmeyecek" dedi.
KOMALA: ABD BİZİ KORURSA İRAN'I BÖLGEDEN ÇIKARIRIZ
Sözde Rojhilat ittifakında yer alan KOMALA'nın sözde başkanı Abdullah Muhtadi "Eğer Amerika Birleşik Devletleri Kürt partilerini korumaya ve desteklemeye karar verirse, çok çok önemli bir rol oynayabiliriz" diyerek ABD'ye yalvardı.
Muhtadi, "İran güçlerini bölgeden çıkarabilir ve Kürt bölgelerindeki şehirleri kontrol altına alabiliriz"açıklamasında bulundu.