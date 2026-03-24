İnternette dron savaşı: Ucuz İHA pazarı İsrail’i tedirgin etti

"Demir Kubbe"si delik deşik olan ve "yenilmezlik" algısı çöken İsrail'de insansız hava aracı (İHA) paniği artıyor. İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Çin e-ticaret sitesi Alibaba gibi platformlarda satılan düşük maliyetli İHA’ların kolayca silaha dönüştürülebileceğine dikkat çekerek ülkede “IKEA tipi dron pazarı” endişesinin büyüdüğünü yazdı.

İnternette dron savaşı: Ucuz İHA pazarı İsrail’i tedirgin etti
  • İsrail basını, Çinli e-ticaret sitesi Alibaba'da satılan düşük maliyetli saldırı İHA'larının ülkede endişeye yol açtığını yazdı.
  • Yediot Ahronot gazetesi, bir zamanlar sadece gelişmiş askeri güçlerin kullanımına açık olan İHA sistemlerinin artık sivil ekipman olarak birkaç bin dolara satıldığını bildirdi.
  • E-ticaret sitelerinde satılan İHA'ların yüzlerce kilometre uçuş menzili, birkaç kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi ve yapay zeka tabanlı navigasyon sistemine sahip olduğu belirtildi.
  • İsrailli güvenlik uzmanları, düğün fotoğrafçılığı veya zirai ilaçlama için satılan dronların silah taşımak veya saldırı düzenlemek için uyarlanabileceği konusunda uyardı.
  • İsrail emniyet güçleri, bazı çevrelerin 'IKEA tarzı' saldırı dronları pazarı olarak tanımladığı bir pazarın ortaya çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail'in Demir Kubbe'si delinen İsrail, Lübnan ve özellikle de İran'ın misilleme saldırılarıyla açıkça delik deşik oldu. Tel Aviv'in dokunulmazlık tiyatrosu yerle bir olurken siyonist basında e-ticaret sitelerinde satılan insansız hava araçları (İHA) bile endişe senaryosu olarak yayımlanıyor.

İsrail'e İran misillemeleri, Fotoğraflar: Takvim, AA

İSRAİL'DE İHA PANİĞİ

Yediot Ahronot, Çinli e-ticaret sitesi Alibaba'da satılan saldırı İHA'larının İsrail'de endişeye yol açtığını yazdı.

Alibaba'da İHA satışı

ALİBABA'DA DÜŞÜK MALİYETLİ İHA PAZARI

İsrail gazetesi bir mühendisin evde monte edilebilen 100 dolarlık güdümlü füze geliştirdiğine dair haberlerden günler sonra Alibaba öncülüğündeki Çinli çevrim içi pazarının düşük maliyetle intihar dronları ve otonom silahların satışı için platform haline geldiğine dair bulguların ortaya çıktığını yazdı.

İsrail'e İran misillemeleri

"YÜZLERCE KİLOMETRELİK UÇUŞ MENZİLİ"

Bir zamanlar sadece gelişmiş askeri güçlerin kullanımına açık olan bu sistemlerin artık sivil ekipman olarak genellikle tarım aletleri veya haritalama sistemleri olarak pazarlandığına dikkat çeken Yediot Ahronot, İHA paniğini şu ifadelerle anlattı:

İlanlarda, yüzlerce kilometreye varan uçuş menzilleri de dahil olmak üzere etkileyici teknik özellikler öne sürülüyor. Aynı zamanda satıcılar, insansız hava araçlarının birkaç kilogram ağırlığında patlayıcı yük taşıyabildiğini ve yalnızca GPS'e dayanmayan yapay zeka tabanlı navigasyon sistemleri kullandığını da incelikle belirtiyorlar.

İsrail'e İran misillemeleri

E-ticaret sitelerinde satılan İHA'ların sadece birkaç bin dolar olduğuna dikkat çeken Yediot Ahronot, "Güvenlik yetkilileri bu eğilimin son derece endişe verici olduğunu söylüyor."dedi.

İsrail'e İran misillemeleri

İSRAİLLİ UZMANLAR DA UYARDI

Bir uzmanın "Eğer bir dronu düğün fotoğrafçılığı veya zirai ilaçlama için satabiliyorsanız, onu silah taşımak veya saldırı düzenlemek için de uyarlayabilirsiniz."dediğini belirten Yediot Ahronot, İHA'ların bazılarının İran'ın Şahid-136 İHA'larına benzediğine dikkat çekti.

İHA paniği artan İsrail'de emniyet güçleri, bazı çevrelerin "IKEA tarzı" saldırı dronları pazarı olarak tanımladığı bir pazarın ortaya çıkacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

