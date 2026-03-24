E-ticaret sitelerinde satılan İHA'ların sadece birkaç bin dolar olduğuna dikkat çeken Yediot Ahronot, "Güvenlik yetkilileri bu eğilimin son derece endişe verici olduğunu söylüyor." dedi.

İSRAİLLİ UZMANLAR DA UYARDI

Bir uzmanın "Eğer bir dronu düğün fotoğrafçılığı veya zirai ilaçlama için satabiliyorsanız, onu silah taşımak veya saldırı düzenlemek için de uyarlayabilirsiniz."dediğini belirten Yediot Ahronot, İHA'ların bazılarının İran'ın Şahid-136 İHA'larına benzediğine dikkat çekti.

İHA paniği artan İsrail'de emniyet güçleri, bazı çevrelerin "IKEA tarzı" saldırı dronları pazarı olarak tanımladığı bir pazarın ortaya çıkacağı konusunda uyarıda bulunuyor.