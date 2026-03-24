Takasta serbest bırakılmışlardı: İsrail 100 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail Ekim 2023’ten bu yana yapılan esir takaslarında serbest bırakılan 100 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı. Toplamda 3 bin 985 kişinin tahliye edildiği süreçte İsrail’in anlaşmaları ihlal ettiği vurgulandı.

  • İsrail, Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takası anlaşmalarında serbest bıraktığı 100 Filistinliyi tekrar gözaltına aldı.
  • Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in bu uygulamasının takas anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtti.
  • İsrail, Gazze saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takaslarında toplam 3 bin 985 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takası anlaşmalarında serbest bıraktığı 100 Filistinliyi tekrar gözaltına aldığı belirtildi.

İSRAİL'DEN TAKAS İHLALİ

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli eski tutukluları hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takası anlaşmalarında aşamalı olarak serbest bıraktığı Filistinlilerden 100'ünü tekrar gözaltına aldığı kaydedildi.

Bu durumun takas anlaşmalarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ayrıca Filistinli tutukluların daima hedef olduğu anlamını taşıdığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takaslarında aşamalı olarak toplam 3 bin 985 Filistinli serbest bırakılmıştı.

