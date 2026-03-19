İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yalnızca yayaların geçişine yeniden açtığı belirtildi.
REFAH KAPISI YAYALARA AÇILDI
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısıtlı olarak yayaların çift yönlü geçişine açtı.Refah sınır kapısı yeniden açıldı: Han Yunus’tan umuda yolculuk başladı
İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edildi.
BİR GRUP HASTA TAHLİYE EDİLDİ
Mısır basını ise Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle tahliyesi gerçekleştirilecek bazı Filistinlileri alacak ambulansların Mısır tarafında bekletildiği görüntüleri paylaştı. Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı.
İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nı 18 Mart Çarşamba günü yalnızca yayaların sınırlı geçişine açacağını duyurmuştu.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI, KAPILARI KAPATTI
İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.
Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.
İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.
Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.