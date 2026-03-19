Gazze'ye sınırlı Refah: Sınır Kapısı yayaların geçişine açıldı

İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırıları başlatırken Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı da kapatmıştı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısıtlı olarak yayaların çift yönlü geçişine açtı.

  • İsrail ordusu, İran'a düzenlediği saldırılar sonrası kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı ABD'nin baskısıyla yalnızca yayaların kısıtlı geçişine yeniden açtı.
  • Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle tahliye edilecek bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yaptı.
  • İsrail ordusu 28 Şubat'ta Gazze'ye açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı almıştı.
  • Refah Sınır Kapısı, Mısır ile Gazze arasında yer alan ve Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumunda bulunuyor.
  • BM, ateşkes sonrası İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli insani yardımın giremediğini belirtiyor.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yalnızca yayaların geçişine yeniden açtığı belirtildi.

Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı

REFAH KAPISI YAYALARA AÇILDI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısıtlı olarak yayaların çift yönlü geçişine açtı.

İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edildi.

BİR GRUP HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Mısır basını ise Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle tahliyesi gerçekleştirilecek bazı Filistinlileri alacak ambulansların Mısır tarafında bekletildiği görüntüleri paylaştı. Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nı 18 Mart Çarşamba günü yalnızca yayaların sınırlı geçişine açacağını duyurmuştu.

İSRAİL İRAN'A SALDIRDI, KAPILARI KAPATTI

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

