AB’DEN ORTA DOĞU ÇAĞRISI: GERİLİM DÜŞMELİ

NETANYAHU’DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik yürüttüğü savaşa ilişkin düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yabancı basın mensuplarının da katıldığı toplantıda katil Netanyahu, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı kapatarak dünyaya şantaj yapmakla suçladı. Netanyahu, “Bu işe yaramayacak. İsrail, kendi yöntemleriyle, istihbaratla ve başka araçlarla Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik Amerikan çabasına yardım ediyor”ifadelerini kullandı.

ABD’nin savaşa İsrail tarafından sürüklendiği yönündeki iddiaları reddeden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlarını bağımsız şekilde aldığını belirterek, “Gerçekten Başkan Trump'a birilerinin ne yapacağını söyleyebileceğini mi düşünüyorlar? Başkan Trump, kararlarını her zaman ABD için neyin iyi olduğunu düşünerek verir” dedi.

Netanyahu, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğini Trump’ın da dile getirdiğini savunarak, “İkna edilmeye ihtiyacı yoktu” değerlendirmesinde bulundu.

KARA UNSURU VURGUSU

İran’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan katil Netanyahu, askeri sürecin yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalamayacağını ifade etti. Netanyahu,“O anı seçmek ve o ana ulaşmak İran halkına kalmış bir şey. Havadan devrim yapılamaz. Bunu yalnızca havadan yapamazsınız. Havadan birçok şey yapabilirsiniz ve biz de yapıyoruz ama bir kara unsuru da olmak zorunda. Bu kara unsuru için birçok ihtimal var ama bütün ihtimalleri sizinle paylaşmayacağım”dedi.

SÜRE İÇİN TAKVİM VERMEDİ

Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya Netanyahu, hedeflerinin İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, “Nükleer programı darmadağın etmek istiyoruz ve bunu yapıyoruz. Bunların ulaşılabilir hedefler olduğunu düşünüyorum ama bunun üzerine bir takvim ya da kronometre koymayacağım. Ulaşılması gereken hedeflerimiz olduğunu düşünüyorum ve gün saymıyoruz”yanıtını verdi.

ENERJİ HATLARI VE ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Netanyahu, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına alternatif enerji hatlarının oluşturulması gerektiğini savundu.“Bence yapılması gereken şey, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi dar boğazlardan geçmek yerine alternatif güzergahlar oluşturmaktır. Böylece petrol akışı için boru hatları, gaz boru hatları Arabistan yarımadası üzerinden batıya, İsrail'e kadar, Akdeniz limanlarımıza kadar gider ve bu boğaz sıkışma noktalarını sonsuza kadar ortadan kaldırmış oluruz”dedi.

“SAVAŞ BEKLENENDEN HIZLI BİTEBİLİR”

Netanyahu, çatışmaların süresine ilişkin olarak ise “Bu savaşın insanların düşündüğünden çok daha hızlı sona ereceğini de öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

GAZ TESİSİ İTİRAFI

ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in İran’daki gaz sahalarına yönelik saldırısından memnun olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu,“Birincisi İsrail, gaz tesisi konusunda kendi başına hareket etti. İkincisi, Başkan Trump, bizden gelecekteki saldırıları ertelememizi istedi ve biz de bekliyoruz. İran rejiminin çatırdadığına dair herhangi bir işaret var mı? Çok sayıda işaret var” dedi.

İRAN REJİMİ DEĞERLENDİRMESİ

İran’daki siyasi duruma ilişkin konuşan Netanyahu, “Peki size şu anda İran'daki rejimin çökeceğini taahhüt edebilir miyim? Size söyleyebileceğim şey, rejimin çökmesi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığımız olacaktır. Fakat İran rejimi ayakta kalabilir. Kalmayabilir de. Ayakta kalırsa çok daha zayıf olacak” dedi.

ABD İLE İLİŞKİLER VE SAVAŞ İDDİALARI

Katil Netanyahu, ABD’yi savaşa sürükledikleri yönündeki suçlamalara da yanıt vererek, “Ben kimseyi yanıltmadım. İran'ın nükleer programını geliştirmesini, bunu yer altına taşımasını ve ABD'ye nükleer başlıklı füzeler fırlatabilecek hale gelmesini önleme gerekliliği konusunda Başkan Trump'ı ikna etmeme gerek yoktu. Bunu kendisi anladı. Bunu bana o açıkladı” dedi.

LÜBNAN MESAJI

Lübnan’a ilişkin bir soruya ise Netanyahu, “Savaş planlarımızı açıklayamam. Lübnan'da gelecek için planlarımız var. Açıkça söylemek gerekirse, bir numaralı çabamız İran'a yönelik”yanıtını verdi.