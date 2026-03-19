AB’DEN ORTA DOĞU ÇAĞRISI: GERİLİM DÜŞMELİ

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 20. gününe girdi.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ardından Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Costa, zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi’nin bölgede gerilimin düşürülmesi çağrısını sürdürdüğünü belirterek, "Avrupa Konseyi, gerilimin düşürülmesi, azami itidal ve sivillerin ve temel altyapının, özellikle de enerji üretimine yönelik altyapının korunması çağrısını sürdürüyor" dedi.
ORTA DOĞU VE UKRAYNA GÜNDEMİ
Zirvede Ukrayna’daki savaşın yanı sıra İran ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığını ifade eden Costa, Avrupa Birliği’nin Lübnan halkına destek verdiğini ve çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de zirveye katıldığını hatırlatan Costa, AB’nin uluslararası kurallara dayalı düzen için güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini vurguladı.
EKONOMİ VE ENERJİ BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI
Costa, zirvede Avrupa Tek Pazarı’nın güçlendirilmesine yönelik kararların da ele alındığını belirterek, yıl sonuna kadar Sermaye Piyasaları Birliği ve Tasarruf ve Yatırım Birliği kapsamında yeni adımlar atılacağını ifade etti. Ayrıca dijital euroya ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını ve sadeleştirme gündeminin sürdürüleceğini söyledi.
Yüksek enerji fiyatlarına da değinen Costa, AB Komisyonu’nun vatandaşları korumaya yönelik geçici tedbirler hazırladığını bildirdi.
VON DER LEYEN: GERİLİM DÜŞMELİ
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Orta Doğu’daki durumun ciddi olduğunu belirterek, "Gerilimin düşmesine, azami itidale, sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ihtiyacımız var" dedi.
Bölgedeki gelişmelerin küresel riskleri artırdığına dikkat çeken von der Leyen, AB’nin Körfez ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
ENERJİ FİYATLARINDA DALGALANMA
Von der Leyen, çatışmaların enerji piyasalarına etkisine değinerek, "Savaşın Avrupa üzerindeki en doğrudan etkisi enerji konusunda" dedi. Katar’daki gaz altyapısına yönelik saldırıların ardından fiyatların yükseldiğini belirten von der Leyen, AB’nin elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni önlemler alacağını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO), İsrail’e karşı yapılan misilleme saldırıları ile ilgili yeni açıklama geldi. DMO, Gerçek Vaat 4 Operasyonu’nun 65’inci dalgasının tamamlandığını duyurarak, Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin bu saldırı dalgasında ilk kez kullanıldığını açıkladı. Bu kapsamda İsrail’in Hayfa ve Aşdod bölgelerindeki önemli enerji ve güvenlik altyapılarının, büyük petrol rafinerilerinin ve askeri destek merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı. Operasyonun ayrıca Körfez ülkelerindeki El Kharj Hava Üssü, Şeyh İsa Hava Üssü ve El Dhafra Hava Üssü dahil ABD bağlantılı hedeflere yönelik orta menzilli füze saldırılarını da içerdiği vurgulandı.
İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kentin hangi bölgelerinde meydana geldiği belirtilmezken, hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın gece boyunca İsrail’e çok sayıda yeni füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Magen David Adom ambulans servisi Kiryat Ata şehrinde füze saldırısı sonucu meydana gelen hasar nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı.
Amatör kameralara yansıyan bir görüntüde ise İsrail’in hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu değerlendirilen bir füzenin yanarak Hayfa şehrinde bir caddeye düştüğü görüldü. İsrail basını, son saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın 2 Mart tarihinden beri İsrail'e yönelik saldırılarında 700 roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik yürüttüğü savaşa ilişkin düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yabancı basın mensuplarının da katıldığı toplantıda katil Netanyahu, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı kapatarak dünyaya şantaj yapmakla suçladı. Netanyahu, “Bu işe yaramayacak. İsrail, kendi yöntemleriyle, istihbaratla ve başka araçlarla Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik Amerikan çabasına yardım ediyor”ifadelerini kullandı.
ABD’nin savaşa İsrail tarafından sürüklendiği yönündeki iddiaları reddeden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlarını bağımsız şekilde aldığını belirterek, “Gerçekten Başkan Trump'a birilerinin ne yapacağını söyleyebileceğini mi düşünüyorlar? Başkan Trump, kararlarını her zaman ABD için neyin iyi olduğunu düşünerek verir” dedi.
Netanyahu, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğini Trump’ın da dile getirdiğini savunarak, “İkna edilmeye ihtiyacı yoktu” değerlendirmesinde bulundu.
KARA UNSURU VURGUSU
İran’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan katil Netanyahu, askeri sürecin yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalamayacağını ifade etti. Netanyahu,“O anı seçmek ve o ana ulaşmak İran halkına kalmış bir şey. Havadan devrim yapılamaz. Bunu yalnızca havadan yapamazsınız. Havadan birçok şey yapabilirsiniz ve biz de yapıyoruz ama bir kara unsuru da olmak zorunda. Bu kara unsuru için birçok ihtimal var ama bütün ihtimalleri sizinle paylaşmayacağım”dedi.
SÜRE İÇİN TAKVİM VERMEDİ
Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya Netanyahu, hedeflerinin İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, “Nükleer programı darmadağın etmek istiyoruz ve bunu yapıyoruz. Bunların ulaşılabilir hedefler olduğunu düşünüyorum ama bunun üzerine bir takvim ya da kronometre koymayacağım. Ulaşılması gereken hedeflerimiz olduğunu düşünüyorum ve gün saymıyoruz”yanıtını verdi.
ENERJİ HATLARI VE ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ
Netanyahu, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına alternatif enerji hatlarının oluşturulması gerektiğini savundu.“Bence yapılması gereken şey, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi dar boğazlardan geçmek yerine alternatif güzergahlar oluşturmaktır. Böylece petrol akışı için boru hatları, gaz boru hatları Arabistan yarımadası üzerinden batıya, İsrail'e kadar, Akdeniz limanlarımıza kadar gider ve bu boğaz sıkışma noktalarını sonsuza kadar ortadan kaldırmış oluruz”dedi.
“SAVAŞ BEKLENENDEN HIZLI BİTEBİLİR”
Netanyahu, çatışmaların süresine ilişkin olarak ise “Bu savaşın insanların düşündüğünden çok daha hızlı sona ereceğini de öngörüyorum” ifadelerini kullandı.
GAZ TESİSİ İTİRAFI
ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in İran’daki gaz sahalarına yönelik saldırısından memnun olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu,“Birincisi İsrail, gaz tesisi konusunda kendi başına hareket etti. İkincisi, Başkan Trump, bizden gelecekteki saldırıları ertelememizi istedi ve biz de bekliyoruz. İran rejiminin çatırdadığına dair herhangi bir işaret var mı? Çok sayıda işaret var” dedi.
İRAN REJİMİ DEĞERLENDİRMESİ
İran’daki siyasi duruma ilişkin konuşan Netanyahu, “Peki size şu anda İran'daki rejimin çökeceğini taahhüt edebilir miyim? Size söyleyebileceğim şey, rejimin çökmesi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığımız olacaktır. Fakat İran rejimi ayakta kalabilir. Kalmayabilir de. Ayakta kalırsa çok daha zayıf olacak” dedi.
ABD İLE İLİŞKİLER VE SAVAŞ İDDİALARI
Katil Netanyahu, ABD’yi savaşa sürükledikleri yönündeki suçlamalara da yanıt vererek, “Ben kimseyi yanıltmadım. İran'ın nükleer programını geliştirmesini, bunu yer altına taşımasını ve ABD'ye nükleer başlıklı füzeler fırlatabilecek hale gelmesini önleme gerekliliği konusunda Başkan Trump'ı ikna etmeme gerek yoktu. Bunu kendisi anladı. Bunu bana o açıkladı” dedi.
LÜBNAN MESAJI
Lübnan’a ilişkin bir soruya ise Netanyahu, “Savaş planlarımızı açıklayamam. Lübnan'da gelecek için planlarımız var. Açıkça söylemek gerekirse, bir numaralı çabamız İran'a yönelik”yanıtını verdi.
Katil İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamayacak.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Devlet terörizminin İsrail’deki siyonist rejimin doğası olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan,"Ancak, ABD'nin İran'a karşı saldırganlığı ve şehit liderimize yönelik suikast uluslararası hukuk normlarını yıkan yeni bir emsal teşkil etmektedir. Eğer dünya bu duruma kararlı şekilde karşı çıkmazsa, alevleri birçoğunu yakacaktır"ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından uygulanan şiddeti güçlü şekilde kınayarak, yasa dışı yerleşimciler ile bunları destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı ilave kısıtlayıcı tedbirler alınması çağrısında bulundu.
Liderler, İran ve daha geniş bölgedeki gelişmelerin bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.
Tüm taraflara gerilimi düşürme, azami itidal gösterme, sivilleri ve sivil altyapıyı koruma, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka tam saygı çağrısı yapan liderler, bu çerçevede enerji ve su tesislerine yönelik saldırıların geçici olarak durdurulması gerektiğini ifade etti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, doğu bölgelerine yönelik 4 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve bunların bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe etkilerini ele aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.
Aynı şekilde, İran medyası, ABD’ye ait F35 uçağının vurulduğu anlara ait olduğu aktarılan hava savunma sistemlerinin termal kamerasıyla kaydedilmiş, bir savaş uçağının uçaksavar füzesiyle hedef alındığı görüntüler paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İran'a ait petrol ve doğalgaz sahalarına saldırmamasını" söylediğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray’da kabul ederken, Oval Ofis'te basına açık görüşmede İran gündemini değerlendirdi.
Trump, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir değerlendirme yaparak, "Herhangi bir ABD askerlerini göndermiyorum, göndersem size söylemezdim ama göndermiyorum." dedi.
İsrail'in İran'a ait petrol tesislerini hedef alması konusundaki görüşü sorulan Trump, bu konuyu İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü söyledi.
Trump, "Ona bunu yapma dedim. O da yapmayacak. Biz bağımsız ülkeleriz, çok iyi anlaşıyoruz, koordineli çalışıyoruz, ama bazen o (Netanyahu) bir şey yapıyor ve ben bundan hoşlanmıyorsam, artık bunu yapmıyoruz." şeklinde konuştu.
TRUMP'TAN NATO'YA HÜRMÜZ BOĞAZI TEPKİSİ
Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD'ye destek olmayacaklarını açıklayan NATO ülkelerine tekrar tepki göstererek, bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.
NATO’dan farklı olarak Japonya’nın kendilerine İran konusunda yardımcı olacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "NATO’ya gelince, Hürmüz Boğazı’nı savunmamıza yardım etmek istemiyorlar, oysa buna en çok ihtiyaç duyanlar onlar." değerlendirmesini yaptı.
İran'a ait Hark Adası'nı isteseler kısa sürede ele geçirebileceklerini savunan ABD Başkanı, adadaki petrol boru hatlarına ve altyapıya zarar vermek istemedikleri için adaya dokunmadıklarını savundu.
Trump, İran'ın nükleer silah edinmeye çok yaklaştığı yönündeki söylemini yineleyerek, "Bu geçici askeri müdahaleyi yapmak zorundaydık. İran tüm Orta Doğu için bir tehditti ve bunu herkes biliyordu. İran'da neler olup bittiğini görüyordum, bu geçici askeri müdahaleye başlamak hiç hoşuma gitmiyordu ama bunu yapmak zorundaydık." dedi.
ABD Başkanı, "İsterseniz bu işi iki saniyede bitirebilirsiniz. Ama biz çok sağduyulu davranıyoruz." yorumunu yaptı.
PENTAGON'UN 200 MİLYAR DOLARLIK İLAVE KAYNAK TALEBİ
Bir muhabirin, "Madem savaşı ABD neredeyse kazandı, neden Pentagon 200 milyar dolar ilave bütçe istiyor?" sorusunu yanıtlayan Trump, bütçenin sadece İran'la ilgili olmadığını belirtti.
ABD ordusunun "çalkantılı" bir dünyada güçlü olması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Bunu, İran'la ilgili konuştuğumuz durumların ötesinde birçok nedenden dolayı istiyoruz." dedi.
BAŞBAKAN TAKAİÇİ'DEN TRUMP'A DESTEK
Diğer yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi ise Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
İran’ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınadıklarını aktaran Takaiçi, "Aslında çok ciddi bir güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere. Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ulaşmaya hazırım." diye konuştu.
TRUMP'TAN PEARL HARBOR ESPRİSİ
ABD Başkanı Trump, bir Japon muhabirin, "Neden İran'a yönelik saldırılarla ilgili Japonya dahil müttefiklerinize hiç haber vermediniz?" şeklindeki sorusuna esprili bir şekilde, "Bunun sürpriz olmasını istedik, sürpriz konusunda Japonya'dan daha çok bilen kim var? Siz neden Pearl Harbor hakkında bir şey demediniz?" yanıtını verdi.
Trump'ın Pearl Harbor yanıtına ABD heyetinde bulunanlar gülerken, Japon heyetinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.
ABD'ye ait bir F-35 hayalet savaş uçağı, Orta Doğu'da İran'ın ateş gücüyle vuruldu ve bir ABD hava üssüne acil iniş yapmak zorunda kaldı.
ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü, uçağın İran üzerinde uçarken acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı. ABD'nin bildirdiğine göre uçak güvenli bir şekilde yere indi ve soruşturma devam ediyor.
İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
İsrail'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.
Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hayfa’da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nda yapılan açıklamada, İran’ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.
TEL AVİV VE DOĞU KUDÜS'TE SİREN SESLERİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.
İran’dan yapılan misillemenin ardından Hayfa kenti başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenler çaldı.
Bölgedeki AA muhabirleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv, işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktardı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'e "kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi yaratan savaşı" sona erdirme çağrısında bulundu.
Guterres ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki AB Liderleri Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen gelişmelerin özellikle en az gelişmiş ülkeler açısından trajik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Guterres,"ABD ve İsrail'in kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi yaratan savaşı sona erdirme zamanı çoktan gelmiştir."dedi.
Guterres, İran'a da "komşularınıza saldırmayı durdurun" mesajı vererek bu ülkelerin hiçbir zaman çatışmaya taraf olmadığına dikkati çekti.
BM Güvenlik Konseyinin de saldırıların durmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep ettiğini anımsatan Guterres, Boğazın uzun süre kapalı kalmasının bu çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan dünyanın farklı yerlerindeki insanlar için büyük acılara yol açacağını söyledi.
Guterres, "Artık gücün hukuku değil, hukukun gücü hakim olmalıdır. Artık savaş değil, diplomasinin üstün gelmesinin zamanıdır." ifadelerini kullandı.
"ULUSLARARASI KURALLARA DAYALI DÜZENİN ALTERNATİFİ YOK"
AB Konseyi Başkanı Costa da BM'nin uluslararası düzenin temel kurumlarından biri olduğunu ve içinde bulunulan bu son derece çalkantılı dönemde her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirtti.
Uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflılığın desteklenmesi ve BM'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizen Costa, "Birçok uluslararası aktör bu düzeni sorgulamaktadır. Ancak yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok." dedi.
Costa, bu nedenle uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve BM'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İran savaşı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Hegseth "Kararlı ve hassas bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Birinci günden beri planlı olarak hedeflerimize ilerliyoruz. İran'ın füzelerini, roketatarlarını, nükleer altyapılarını ortadan kaldırıyoruz. Bunlar ilk günden beri hedeflerimizdi. 7 bine yakın hedef vurduk. Şunu söyleyebilirim ki: Kendi koşullarımızda savaşı kazanıyoruz. Onlara her gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiriyoruz. Bugün de şimdiye kadarki en büyük saldırı olacak. Yukarıdan ölüm ve yıkım yağacak. İran'ın savunması tamamen imha edildi. Her şeylerini yok ettik. Denizaltılarının da 11 tanesini imha ettik. İran'ı ezici güçle avlıyoruz ama nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler"şeklinde konuştu.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise "İran'a ait 120 gemi ve 144 uçağı imha ettik. İnanılmaz etkileyici bir odakla bunu yapıyor askerlerimiz. En büyük korkuları işlerini yapamamak. Çok fazla silahımız ve çok fazla hedefimiz var" ifadelerini kullandı.
İran, İsrail'deki hedeflerin ve ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun şafak vakti itibarıyla başlatılan ve hala devam eden saldırılarla hedef alındığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 64. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Bu dalga, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgelerindeki hedeflere ve terörist ABD ordusunun 5. deniz filosuna karşı bugün şafak vaktinden itibaren başladı ve devam ediyor."ifadesi kullanıldı.
İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve yakıt tankerleri ile birlikte İsrailli askerlerin toplanma yeri olan Hayfa'nın merkez cephesi ve Hayfa ile Rişon Let Zion rafinerilerinin hedef alındığı ve saldırıların ağır savaş başlığı taşıyan Kadir, İmad, Hayberşiken ve Hürremşehr füzeleriyle gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun da orta menzilli füzelerle vurulduğu ve saldırıların devam ettiği kaydedildi.
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 192 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.
BAE: 342 FÜZE, 1699 İHA
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 327 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1699 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.
KUVEYT: 260 FÜZE, 542 İHA
Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 260 füze ve 542 İHA saldırısına hedef oldu.
BAHREYN: 132 FÜZE, 234 İHA
Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana 132 füze ve 234 İHA'nın önlenip imha edildi kaydedildi.
KATAR: 203 FÜZE, 87 İHA
Katar Savunma Bakanlığından ayrı ayrı açıklanan verilere göre, Katar 203 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.
SUUDİ ARABİSTAN: 38 FÜZE, 435 İHA
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre ülkeye 38 füze 435 İHA saldırısı gerçekleştirildi.
ÜRDÜN: TOPLAMDA 204 FÜZE VE İHA
Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, ülkeye toplamda 204 füze ve İHA saldırısı yapıldı.
UMMAN: 16 İHA
Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.
İran Devrim Muhafızları paylaştıkları yeni videoda ABD-İsrail'in olası kara saldırısına hazır olduklarını duyurarak "Bir fırtına kopacak. Uyuyan İran'ı uyandırdınız. Kara saldırısına yüzde yüz hazırız. Sizi tam da bu topraklara gömeceğiz" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte İsrail'in orta ve geniş hedeflere yönelik Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 64. saldırısının başlatıldığı da duyuruldu.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliği: Vatandaşlarımıza, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz
İran'da Tel Aviv'e misilleme atışları devam ediyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, SAMREF rafinerisine insansız hava aracı (İHA) düştüğünü ve hasarın incelendiğini duyurdu.
Avrupa gaz fiyatları, Orta Doğu'da önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 avroya yükseldi.
İran Tabipler Birliği, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana ülkedeki 20 hastanenin zarar gördüğünü bildirdi.
ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının, Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri"tasarısı reddedildi.
Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan"savaş yetkileri"tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.
Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47"evet"oyuna karşılık 53 "hayır"oyuyla reddedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Katar İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin bölgedeki müdahalesine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı"aktarıldı.
Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars doğal gaz sahasına ilişkin paylaşımda bulundu.
İsrail'in "Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfkeyle"İran'daki Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlediğini savunan Trump, tesisin "nispeten küçük bir bölümü"nün vurulduğunu öne sürdü.
Trump, ABD'nin saldırı hakkında hiçbir şey bilmediğini, Katar'ın ise hiçbir şekilde bununla ilgisi olmadığını ve saldırının gerçekleşeceğinden haberi olmadığını savunarak İran'ın bunu ve saldırıyla ilgili diğer gerçekleri bilmediğini ve Katar'ın LNG gaz tesisinin bir kısmına"haksız" ve "adaletsiz"şekilde saldırdığını iddia etti.
İRAN KATAR'A SALDIRMADIKÇA İSRAİL'İN PARS GAZ SAHASINA SALDIRI DÜZENLEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI
İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe, İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirten Trump, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.
Trump, İran'ın geleceği üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkiler nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğini ancak Katar'ın LNG'si tekrar saldırıya uğrarsa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.
Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.
GÜNEY PARS VE RAS LAFFAN TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR
İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.
İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarılan saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.
Katar Enerji de dün ülkenin en önemli LNG tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamıştı.
Katar, bugün Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurmuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada,"BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi.
Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.
ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan son açıklamada ise İran'dan üçüncü bir dalga saldırı yapıldığı ve hava savunma sistemlerinin bu yeni saldırı dalgasını önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, halkın"korunaklı alanlarda bulunması"istendi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.
Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.
ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ve korunaklı bölgelere girilmesi gerektiği kaydedildi.
İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Tel Aviv'de önleme füzelerinin ateşlendiği görülürken gökyüzünden güçlü patlama sesleri geldi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki birçok kentin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da sirenlerin çaldığını belirtti.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, "henüz" bir isabet ya da yaralanmaya ilişkin bildirim alınmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.
İsrail ordusu, tehlikenin sona erdiğini ve sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı
Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.
Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.
Katar Enerji dün, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.
Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Umm Kasr Deniz Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu üs 2 İHA ile hedef alındı.
İHA'lardan biri üsteki Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı radarı hedef alsa da söz konusu radarda bir zarar oluşmadı. Diğer İHA ise üssün yakınına düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Umm Kasr Deniz Üssü, Irak'ı 2003'te işgal eden ABD güçlerince kullanılıyordu. Üs, 2011 yılında Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.
İsrail, İran'ın misillemesinde Tel Aviv'de çok katlı bir binanın hasar aldığını, başka bir bölgede yabancı bir işçinin öldüğünü duyurdu
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek,"Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır" dedi. "İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak. Fırtına!” ifadelerini kullandı.
İran Ulusal Gaz Şirketi, ABD-İsrail saldırısında zarar göre Güney Pars doğal gaz sahasında durumun normale dönmeye başladığını, güvenlik önlemleri altında üretimin devam ettiğini bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran Ulusal Gaz Şirketi, ülkenin güneyinde saldırıya uğrayan rafineri ve gaz sahasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 14.00 civarında, ülkenin güneyindeki gaz tesislerine ABD-İsrail saldırısı olduğu ve bunun sonucunda rafineri ünitelerinin bir kısmının hasar gördüğü kaydedildi.
Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, tüm çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının tam kadro sahada bulunduğu ve durumu kontrol altına alarak normale döndürdüğü ifade edildi.
Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gaz üretiminin devam ettiği ve ülkenin gaz şebekesinin istikrarlı durumda olduğu bildirildi.
Ayrıca, ülkenin hiçbir bölgesinde gaz tedariki ve taşımacılığında sorun yaşanmadığı, halkın gaz tedariki ve dağıtımı konusunda endişelenmesine gerek olmadığı kaydedildi.
Güney Pars'ta çıkan yangının son bulduğu aktarılan açıklamada, soğutma işlemlerinin devam ettiği ve koşulların yakında normale döneceği belirtildi.
İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı kesimlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik gün içinde düzenlenen saldırılara düzinelerce uçağın katıldığı kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimlerinde savunma sistemleri, balistik füze rampaları, insansız hava aracı depolarının yanı sıra silah üretim tesislerini hedef aldığı ileri sürüldü.
Açıklamada, İran'ın güneyindeki doğal gaz tesislerine yönelik İsrail'e atfedilen saldırılara yer verilmemesi dikkati çekti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'da enerji tesislerinin vurulması hakkında"Bu, tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" açıklamasını yaptı.
İran lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail’in hava saldırısıyla ölümü üzerine yaptığı açıklamada "sorumlu katillerin bedel ödeyeceğini" belirtti
Hamaney ABD merkezli X sosyal medya platformundan Laricini'nin ölümü dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı.
Laricani’nin ailesine taziyelerini ileten Hamaney, dökülen her kanın sistemi daha da güçlendireceğini belirtti.
Hamaney, "Elbette her kanın bir bedeli vardır. Şehitlerin suçlu katilleri bu bedeli çok yakında ödeyecektir.” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atıp sorumluluk almalarını beklediğini söyledi.
Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirdi.
Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt,"Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini belirtti.
"İRAN'A AİT 120'DEN FAZLA GEMİYİ BATIRDIK"
Öte yandan ABD'li sözcü, düzenledikleri saldırılarda İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdıklarını savunarak, "Bu gemiler, ABD silahlı kuvvetleri sayesinde şu an denizin dibindeler."dedi.
Leavitt ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmesine ilişkin ABD Başkanı Trump'ın tutumunu yineledi ve Tahran'ın "kalıcı olarak nükleer silaha sahip olamayacağını"söyledi.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ın kalanını 'bitirmeyi' önerdi, Hürmüz Boğazı'na bağımlı ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı ve 'duyarsız' müttefikleri eleştirdi.