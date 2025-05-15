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İsrail Gazze-Avrupa Hastanesi'nde 6 kişiyi katletti

DSÖ, İsrail'in saldırdığı Gazze-Avrupa Hastanesi'nde 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:52
İsrail Gazze-Avrupa Hastanesi’nde 6 kişiyi katletti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta çevresiyle birlikte saldırı düzenlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze-Avrupa Hastanesi'ne, 12 DSÖ personeli ile 284 hasta ve refakatçinin önceden koordine edilmiş bir tıbbi tahliye için toplandığı sırada saldırının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Saldırı ölüm ve sıkıntılara neden oldu. Tahliye grubundaki hiç kimse zarar görmemiş olsa da saldırının hastane binasında 6 ölüm ve 40 yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yüksek riskli koşullara rağmen dün Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) sınır kapısı üzerinden İtalya, Türkiye, Romanya, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tıbbi tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu sabah, hastanenin yakınında yeniden başlayan saldırıların, DSÖ personeli ile hastaları korkuttuğunu kaydeden Ghebreyesus, tesise erişimin engellediğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Hastaneler, hayat kurtarma işlevlerini yerine getirebilmeleri için güvence altına alınmalı. Hastaneler korunmalı, asla militarize edilmemeli veya hedef alınmamalıdır. (Gazze'de) Ateşkes sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun aynı hastane ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

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