Yeni Zelanda’da 6.7 büyüklüğünde deprem! Denizden uzak durun uyarısı: Tsunami tehlikesi var mı?

Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DENİZDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Depremin ardından yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan insanlara denize girmemeleri ve plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, depremin ardından yaptığı açıklamada, Southland ve Fiordland bölgelerinde yaşayanların, güçlü ve alışılmadık akıntıların tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle denizden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da deprem, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TEKNELERİ, GEMİLERİ BIRAKIN"

Ajanstan yapılan açıklamada "Teknelerdeki, gemilerdeki ve marinalardaki kişiler teknelerini/gemilerini terk edip kıyıya geçmelidir. Yetkililer tarafından talimat verilmediği sürece teknelere geri dönmeyin" ifadelerine yer verildi.

Hükümetin deprem izleme birimi Geonet, depremin Yeni Zelanda'nın Antarktika altı adalarının en kuzeyindeki Snares Adaları'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında, 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, daha önce büyüklüğü 7 olarak açıklanan depremin yaklaşık 10 kilometre (6 mil) derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

TSUNAMİ TEHDİDİ VAR MI?

Avustralya Ulusal Hava Durumu Bürosu, anakara, adalar veya bölgelerde tsunami tehdidi olmadığını bildirdi.

Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nun büyük bir bölümünü çevreleyen 40.000 km'lik volkan ve okyanus çukurlarından oluşan sismik olarak aktif "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.