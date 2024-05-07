Kanada’daki McGill Üniversitesi öğrencileri Filistin’e destek kamp yerleşkesine çadır kurdu! Üniversiteden skandal girişim





CBC News'ün haberine göre, üniversite güvenlik yetkilileri, cumartesi gününden bu yana yerleşkede kamp kuran protestoculara kampüsten ayrılmaları için dün "son bir uyarı" verdiklerini, aksi taktirde polisin müdahalesiyle karşılaşacaklarını bildirdi.

Montreal polisinden bir sözcü de üniversiteden yardım talebi geldiğini doğruladı.







Kampta "hiçbir suç işlenmediğini" ve durumun sivil bir mesele olduğunu ifade eden sözcü, güvenlik güçlerinin gösteriyi izlemeyi sürdüreceklerini, mahkeme kararı olması durumunda harekete geçeceklerini dile getirdi.