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Kanada'daki McGill Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek kamp yerleşkesine çadır kurdu! Üniversiteden skandal girişim

Kanada'daki McGill Üniversitesi öğrencileri Filistin için destek çadırları kurdu. Üniversite ise destek için okul yerleşkesinde kamp kuran öğrencilerin çadırlarının dağıtılması için Montreal polisinden yardım talep etti.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 00:03 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:11
Kanada’daki McGill Üniversitesi öğrencileri Filistin’e destek kamp yerleşkesine çadır kurdu! Üniversiteden skandal girişim

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Kanada'daki McGill Üniversitesi, Filistin'e destek için okul yerleşkesinde kamp kuran öğrencilerin çadırlarının dağıtılması için Montreal polisinden yardım talep etti.



REKTÖR POLİSE KOŞTU
McGill Üniversitesi Rektörü Deep Saini, okul personeli ve öğrencilerine gönderdiği bildiride, protestocularla pazartesi günü yapılan görüşmelerde "ortak bir çözüme" varılamaması üzerine okulun polise başvurduğunu belirtti.



Öğrencilerin Montreal kampüsünde kurdukları çadırları kaldırmayı reddetmesi üzerine üniversite yetkililerinin polisten yardım talebinde bulunduğunu aktaran Saini, yerleşkede ne zaman kaldırılacağı belli olmayan ve çoğu üniversite topluluğunun üyesi olmayan kişilerce kurulan kampların koruma sınırlarının dışında olduğunu kaydetti.



CBC News'ün haberine göre, üniversite güvenlik yetkilileri, cumartesi gününden bu yana yerleşkede kamp kuran protestoculara kampüsten ayrılmaları için dün "son bir uyarı" verdiklerini, aksi taktirde polisin müdahalesiyle karşılaşacaklarını bildirdi.

Filistin için destek çadırı kurdular

Montreal polisinden bir sözcü de üniversiteden yardım talebi geldiğini doğruladı.




Kampta "hiçbir suç işlenmediğini" ve durumun sivil bir mesele olduğunu ifade eden sözcü, güvenlik güçlerinin gösteriyi izlemeyi sürdüreceklerini, mahkeme kararı olması durumunda harekete geçeceklerini dile getirdi.



Öte yandan, iki McGill öğrencisini temsil eden avukat Neil Oberman, kampın dağıtılması için Montreal mahkemesine başvurdu. Oberman'ın talebinin bugün ele alınacağı belirtiliyor.

ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak 27 Nisan'da protestoya başlamıştı.

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