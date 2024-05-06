Rusya’dan İngiltere’ye askeri ültimatom: İngiliz tesislerini hedef alırız

Cameron geçen hafta Kiev'e yaptığı bir ziyaret sırasında Reuters'e verdiği demeçte Ukrayna 'nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için Londra tarafından sağlanan silahları kullanma hakkına sahip olduğunu ve bunu yapıp yapmamanın Kiev'e bağlı olduğunu söylemişti.





Moskova ise İngiliz silahlarının Ukrayna tarafından Rus topraklarını vurmak için kullanılması halinde, hem Ukrayna'daki hem de başka yerlerdeki İngiliz askeri tesislerine ve teçhizatına karşılık verebileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cameron'ın bu açıklama ile İngiltere'nin "artık fiilen çatışmanın bir parçası olduğunu kabul ettiğini" söyledi.