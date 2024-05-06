SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hamas 'barış' soykırımcı İsrail 'savaş' dedi! Katliam ordusu Refah'a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Son dakika haberi! Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Alınan karar sonrası gözler soykırımcı İsrail'e çevrilmişti. Ancak katliam kabinesi İsrail'in Refah'daki saldırılara devam etmesi yönünde karar aldı. Refah'a geniş çaplı saldırı düzenleyen İsrail, 50'den fazla hedefi bombaladı. İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. İnsani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi. Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 08:02 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 15:50
Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Alınan karar sonrası gözler soykırımcı İsrail'e çevrilmişti.

Ancak katliam kabinesi İsrail'in Refah'daki saldırılara devam etmesi yönünde karar aldı. Refah'a geniş çaplı saldırı düzenleyen İsrail, 50'den fazla hedefi bombaladı.

Refah kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, hastaneye getirildi. (7 Mayıs 2024)Refah kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, hastaneye getirildi. (7 Mayıs 2024)


KATİL İSRAİL REFAH'A SALDIRDI
İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında İsrail tankı görüldü. (7 Mayıs 2024)İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında İsrail tankı görüldü. (7 Mayıs 2024)

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.

Katil ve işgalci İsrail Refah'a kara saldırısı başlattı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Refah kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, hastaneye getirildi. (7 Mayıs 2024)

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı. (7 Mayıs 2024)

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

124 gün 3 aşama! Hamasın kabul ettiği ateşkesin detayları ortaya çıktı
124 gün 3 aşama! Hamas'ın kabul ettiği ateşkesin detayları ortaya çıktı

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiği duyurdu. Bölgede İsrail bayrağı taşıyan tanklar ve sınır kapısı kaydedildi. (7 Mayıs 2024)

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Refah'taki El Merouani Sahra Hastanesine getirilerek cenaze işlemleri yapıldı. Aile bireyleri üzüntü yaşadı. (7 Mayıs 2024)

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 34 BİN 789'A YÜKSELDİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 214 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Refah'taki El Merouani Sahra Hastanesine getirilerek cenaze işlemleri yapıldı. Aile bireyleri üzüntü yaşadı. (7 Mayıs 2024)

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 789'a çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 204'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. (7 Mayıs 2024)

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Dakika dakika Gazze'de yaşanlarıa aktarıyoruz...

23.41 VENEZUELA, İSRAİL'İN REFAH'A YÖNELİK SALDIRILARINI KINADI

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Venezuela, 1 milyon 400 binden fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'a saldırıyı düzenleyen Siyonist İsrail devletini kategorik olarak kınıyor. Sistematik ve yayılmacı politikasını sürdüren İsrail, bölgedeki barışı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gil, Filistin devletinin egemenliğini ve haklı davasını "güçlü" şekilde desteklerini hatırlatarak, Filistinlilerin hukukunun korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığa karşı en büyük suçun Gazze Şeridi'nde işlendiğini belirten Gil, İsrail'in bombalamalarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada da İsrail'in, Refah'a düzenlediği saldırılar kınanarak Filistin devleti ve halkıya dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.

23.00 Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine değinerek, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulundu.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan görüşmelere ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulunarak, "Refah'taki askeri operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesi halinde İsrail ordusu için bir piknik olmayacağını teyit ediyoruz" dedi.

Hamas'ın dün kabul ettiği son ateşkes teklifinin Filistin halkı ve Hamas'ın taleplerine yanıt veren asgari düzeyi temsil ettiğini belirten Hamdan, "Top Netanyahu'nun sahasında" dedi.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesine değinen Hamdan, "Refah Sınır Kapısı tamamen Mısır-Filistin sınır kapısıdır ve öyle kalacaktır" dedi.

17.12 BM'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI: STRATEJİK HATA OLUR
BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurması gerektiğini söyledi. Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.

13.45 Çin ve Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısının Gazze'de daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını belirterek, buna karşı olduklarını bildirdi.

13.18 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze'deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı" belirtilen açıklamada, İsrail'in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi.

Refah kentinin doğusundaki durumun, "gerçek bir insani felaket" olarak tanımlandığı açıklamada, felaketin sadece Refah'ta değil Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde yaşandığına dikkat çekildi.


11.40 İsrail ordusu, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik kara saldırısı sonrası, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları uyarısında bulundu.



KASSAM TUGAYLARI, REFAH SINIR KAPISI'NIN DOĞUSUNDAKİ İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

11.28 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman (İsrail) kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor." ifadesine yer verildi.

11.10 İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

11.05 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde güvenli ve engelsiz erişime çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Longa, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü" dolayısıyla, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan durum ve yardım faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Longa, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun halen felaket düzeyinde olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayındaki meslektaşlarının, "daha fazla çatışmanın mevcut ihtiyaçları artıracağını" vurguladığını aktaran Longa, "Son günlerde Gazze Şeridi'ne biraz daha fazla tırın girebildiğini söyleyebiliriz ama bu hala yeterli sayıda değil. Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli ve engelsiz erişime gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Burada insani yardımın büyük oranda artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Longa, Gazze Şeridi'nde güvenli bölgenin bulunmamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Bu da insani yardımı ulaştırdığınızda pek çok karmaşıklığa yol açıyor. İkinci sorun ise erişimdir. Erişim olmadan, Gazze Şeridi'ndeki tüm topluluklara hizmet edemezsiniz. Örneğin Gazze'nin kuzeyine girmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"GAZZE'DEKİ DURUM, GIDA, SU, GÜVENLİK VE SAĞLIK AÇISINDAN FELAKET BOYUTUNDA"
Gazze Şeridi için "güvenli ve engelsiz erişim" konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde faaliyette bulunmalarının neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Longa, erişimin olmaması nedeniyle yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırılamadığını söyledi.

Çatışmaların durmasının ve Gazze'deki herkese onurlu şekilde hizmet etmenin önemini vurgulayan Longa, hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanlara yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Longa, şöyle devam etti:

"Gazze'deki durum, gıda, su, güvenlik ve sağlık açısından felaket boyutunda. Daha önce hizmet veren 2 hastanemiz vardı. Ne yazık ki Gazze'deki birkaç ay önce kapatıldı. Han Yunus'taki ise birkaç hafta önce kapatıldı ve sadece acil durum bölümü yeniden açıldı. Bu, binlerce kişinin ihtiyacı olan sağlık desteğini alamaması anlamına geliyor. Burada (Gazze'de) neredeyse çökmüş durumda olan bir sağlık sisteminden bahsediyoruz."

"GAZZE'DE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"
Gazze'deki sağlık çalışanlarının da çok farklı zorluklarla karşılaştığına işaret eden Longa, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin sağlanamamasının, karşılaşılan sorunların arasında yer aldığını belirtti.

Longa, "Gazze'de artık altyapı olmadığı için lojistik sorunu yaşanıyor. İhtiyaçlar her geçen dakika artıyor, durum kötüye gidiyor." dedi.

10.30 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.



İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ REFAH SINIR KAPISI'NDA YARDIM GİRİŞİ DURDURULDU

10.07 İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı. (7 Mayıs 2024)

Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

09.13 İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

08.22 Refah'ın doğusuna hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldığını duyurdu.

KATAR, GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN BUGÜN MISIR'A HEYET GÖNDERİYOR

01.58 Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndereceğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, arabulucuların İsrail ve Hamas'a sundukları önerilere ilişkin Hamas'tan bir yanıt aldıklarını belirtti.

Hamas'ın yanıtını "olumlu" değerlendiren Ensari, "Katar heyeti, arabulucular üzerinden yapılan dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için Salı günü sabahı Kahire'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

Ensari, müzakere turunun derhal başlayacak kalıcı bir ateşkesin yanı sıra esir takası ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların girişini sağlayacak anlaşmayla sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

REFAH'A KARA SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

01.49 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." dedi.

Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile makam katında ikili görüşmesinin öncesinde basına açıklamada bulundu.

Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." diye konuştu.

Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.


İSRAİL'İN REFAH'TA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

01.41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bir evi bombaladı.

Hava saldırısının hedefi olan Filistinli Ebu Amra ailesine ait evdeki sivillerden bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evin enkazından çıkardığı cansız bedenler ile yaralıları Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

KATLİAM ORDUSU BAZI MAHALLELERİN BOŞALTMAYA BAŞLAMIŞTI
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu. BM ise 6 Mayıs'ta "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir" şeklinde kritik bir uyarı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada terör devleti İsrail'in Refah'ı işgaline tepki gösterdi ve "İsrail'in Refah'taki sivillere tahliye emri en kötüsünün habercisi: daha fazla savaş ve kıtlık. Bu kabul edilemez. İsrail kara saldırısından vazgeçmeli ve BMGK 2728'i uygulamalıdır. AB, Uluslararası Toplumla birlikte bu senaryoyu önlemek için harekete geçebilir ve geçmelidir." ifadelerini kullandı.

QR KODLU SÜRGÜN
İsrail gazeteleri ve soykırım ordusunun Arap medyası sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere yönelik QR kodlu haritalar yayımladı ve Refah'taki Filistinlileri göçe yönlendirdi.

Soykırım ordusu ise Refah'a gökyüzünden broşürler atarak sivilleri sürgüne zorluyor.

CIA SOYKIRIMCI İSRAİL İÇİN DEVREYE GİRDİ
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

The Times of Israel'in haberine göre, Gazze'de esir takası mutabakatı müzakereleri için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere dün Doha'ya giden Burns temaslarına devam ediyor. İsrailli bir yetkili, Burns ile Netanyahu arasındaki görüşmenin bugün öğleden sonra Batı Kudüs'te gerçekleşeceğini söyledi.

Burns'un ziyaretinin, ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı gün olması dikkati çekiyor. Burns, 3 Mayıs'ta da İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enlasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! Oy verme işlemi sona erdi
Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum
MHP lideri Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programı’nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar | Asgari ücret çıkışı | Başıboş köpekler...
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: Allah mekânını cennet eylesin | Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan Şairler Sultanı
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca: Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek
Reisi sonrası Paşinyan paniği! Helikopter zorunlu iniş yaptı
Canavar anne Eylem Tok’un ABD’de son günleri! Pasaportunun süresi bitiyor! O tarihte deport an meselesi
Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimlerin savcılık ifadesine ulaşıldı! Saçını çekmedim elime takıldı
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...
4 bakanlık harekete geçti! Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? İşte madde madde yasa teklifi
SON DAKİKA