Refah sınırında çatışma: İsrail bu kez Mısır askerlerini hedef aldı

Filistin'de katliam yapan İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı iddia edildi.
Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.
Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü iddia etti.
MISIR AÇIKLAMA YAPMADI
Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
İşgalci İsrail Refah'ı bombaladı
REFAH'A BOMBA YAĞDIRDILAR
İsrail dün gece (26 Mayıs) Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. Saldırıda 45 Filistinli katledildi.