Refah sınırında çatışma: İsrail bu kez Mısır askerlerini hedef aldı

SOYKIRIM YAPTILAR

Filistin topraklarını işgal eden israil 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinli Müslümanı katletti. İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.