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Refah sınırında çatışma: İsrail bu kez Mısır askerlerini hedef aldı

Filistin topraklarını işgal eden İsrail soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak dün gece(26 Mayıs) Refah'ta Filistinli Müslümanlara bomba yağdıran İsrail bu kez de Mısır askerlerini hedef aldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 17:10 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 17:10
Refah sınırında çatışma: İsrail bu kez Mısır askerlerini hedef aldı

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Filistin'de katliam yapan İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı iddia edildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü iddia etti.

MISIR AÇIKLAMA YAPMADI
Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail Refah'ı bombaladıİşgalci İsrail Refah'ı bombaladı

REFAH'A BOMBA YAĞDIRDILAR
İsrail dün gece (26 Mayıs) Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. Saldırıda 45 Filistinli katledildi.

SOYKIRIM YAPTILAR
Filistin topraklarını işgal eden israil 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinli Müslümanı katletti. İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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