Laçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Ruben Vardanyan'ın tutukluluğa itirazı mahkeme tarafından incelendi. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat kararın Bakü İstinaf Mahkemesi'nde yürütülen süreçte açıklandığını bildirdi.
Karara göre Ruben Vardanya'nın itirazı kabul edilmedi.
Ruben Vardanyan'ın tutukluluğa itirazı mahkeme tarafından incelendi. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat kararın Bakü İstinaf Mahkemesi'nde yürütülen süreçte açıklandığını bildirdi.
Karara göre Ruben Vardanya'nın itirazı kabul edilmedi.
5 AY UZATILMIŞTI
Cezai soruşturmanın yürütüldüğü Devlet Güvenlik Teşkilatı Genel Soruşturma Dairesi Başkanlığı'nın bir dilekçesinin Sabail Bölge Mahkemesi'nde değerlendirildiğini ve tutukluluk süresinin 5 ay daha uzatılmıştı.
TERÖRİSTLERİN FİNANSMANI
Vardanyan 214-1 (terörizmin finansmanı), 279.3 (silahlı grupların veya kanunla öngörülmeyen grupların oluşturulmasına ve faaliyetlerine katılmak) ve 318.1 (Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçmek) maddeleri ile suçlanıyor.
LAÇIN'DA YAKALANMIŞTI
Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği ve yalnızca bir günde zafere ulaştığı antiterör operasyonunun ardından Ermeni güçleri Karabağ'dan ayrılırken sözde Ermeni rejiminin eski devlet başkanlarından Ruben Vardanyan, 27 Eylül'de Laçın'da Azerbaycan sınır muhafızları tarafından yakalanmıştı. Bakü'ye götürülen Vardanyan'ın tutuklandığı bildirilmişti.