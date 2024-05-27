Laçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresi uzatıldı

5 AY UZATILMIŞTI

Cezai soruşturmanın yürütüldüğü Devlet Güvenlik Teşkilatı Genel Soruşturma Dairesi Başkanlığı'nın bir dilekçesinin Sabail Bölge Mahkemesi'nde değerlendirildiğini ve tutukluluk süresinin 5 ay daha uzatılmıştı.

TERÖRİSTLERİN FİNANSMANI

Vardanyan 214-1 (terörizmin finansmanı), 279.3 (silahlı grupların veya kanunla öngörülmeyen grupların oluşturulmasına ve faaliyetlerine katılmak) ve 318.1 (Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçmek) maddeleri ile suçlanıyor.

LAÇIN'DA YAKALANMIŞTI

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği ve yalnızca bir günde zafere ulaştığı antiterör operasyonunun ardından Ermeni güçleri Karabağ'dan ayrılırken sözde Ermeni rejiminin eski devlet başkanlarından Ruben Vardanyan, 27 Eylül'de Laçın'da Azerbaycan sınır muhafızları tarafından yakalanmıştı. Bakü'ye götürülen Vardanyan'ın tutuklandığı bildirilmişti.