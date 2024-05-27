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Laçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Karabağ’daki ayrılıkçı Ermenilerin sözde rejiminin sözde eski devlet bakanı Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresi uzatıldı. Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçlerine silah ve mühimmat sağlayan Vardanyan 5 ay daha tutuklu kalacak.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:39 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:47
Laçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresi uzatıldı

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Ruben Vardanyan'ın tutukluluğa itirazı mahkeme tarafından incelendi. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat kararın Bakü İstinaf Mahkemesi'nde yürütülen süreçte açıklandığını bildirdi.

Karara göre Ruben Vardanya'nın itirazı kabul edilmedi.

5 AY UZATILMIŞTI

Cezai soruşturmanın yürütüldüğü Devlet Güvenlik Teşkilatı Genel Soruşturma Dairesi Başkanlığı'nın bir dilekçesinin Sabail Bölge Mahkemesi'nde değerlendirildiğini ve tutukluluk süresinin 5 ay daha uzatılmıştı.

TERÖRİSTLERİN FİNANSMANI

Vardanyan 214-1 (terörizmin finansmanı), 279.3 (silahlı grupların veya kanunla öngörülmeyen grupların oluşturulmasına ve faaliyetlerine katılmak) ve 318.1 (Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçmek) maddeleri ile suçlanıyor.

LAÇIN'DA YAKALANMIŞTI

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği ve yalnızca bir günde zafere ulaştığı antiterör operasyonunun ardından Ermeni güçleri Karabağ'dan ayrılırken sözde Ermeni rejiminin eski devlet başkanlarından Ruben Vardanyan, 27 Eylül'de Laçın'da Azerbaycan sınır muhafızları tarafından yakalanmıştı. Bakü'ye götürülen Vardanyan'ın tutuklandığı bildirilmişti.

Karabağ’daki sözde Ermeni rejiminin lideri Ruben Vardanyan yakalandıKarabağ’daki sözde Ermeni rejiminin lideri Ruben Vardanyan yakalandı
Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin lideri Ruben Vardanyan yakalandı
Laçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan terörü finanse etmekten tutuklandıLaçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan terörü finanse etmekten tutuklandı
Laçın sınırında yakalanmıştı: Sözde Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardanyan terörü finanse etmekten tutuklandı
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