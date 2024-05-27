Sinan Akçıl Refah'taki katliama sessiz kalmayıp lanet yağdırdı! “Bu neyin kini katil Netenyahu! Terörist İsrail!”

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldı. Fransa'da katıldığı Rouen Açıkhava Festivali'nde katil İsrail ve Netanyahu'ya tepki gösteren Sinan Akçıl, en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği katliama da sessiz kalmadı. İsrail'in Refah'taki katliamına lanet yağdıran Akçıl, "Bu neyin kini katil Netenyahu! Terörist İsrail!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İsrail ordusu, yerinden edilmiş bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı düzenledi.
İSRAİL ÇADIRLARI BOMBALADI
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.
"BU NEYİN KİNİ KATİL NETENYAHU"
Sinan Akçıl, 40 Filistinlinin katledildiği saldırıya sessiz kalmadı. Akçıl, sosyal medya hesabından İsrail'e lanet yağdırdı.