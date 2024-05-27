Sinan Akçıl Refah'taki katliama sessiz kalmayıp lanet yağdırdı! “Bu neyin kini katil Netenyahu! Terörist İsrail!”

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldı. Fransa'da katıldığı Rouen Açıkhava Festivali'nde katil İsrail ve Netanyahu'ya tepki gösteren Sinan Akçıl, en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği katliama da sessiz kalmadı. İsrail'in Refah'taki katliamına lanet yağdıran Akçıl, "Bu neyin kini katil Netenyahu! Terörist İsrail!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...