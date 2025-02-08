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ABD’de bir uçak faciası daha! Radarda kaybolmuştu: Enkazı buzun üzerinde bulundu

ABD’nin Alaska eyaletinde Unalakleet'ten hareket ettikten sonra radardan kaybolan uçağın enkazı donmuş denizde bulundu. 9 yolcu ve pilotun bulunduğu uçakta hayatta kalan kimse olmadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:21
ABD’de bir uçak faciası daha! Radarda kaybolmuştu: Enkazı buzun üzerinde bulundu

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    ABD'nin Alaska eyaletinde uçuş yaparken radarda kaybolan Bering Air'e ait uçağın enkazı donmuş denizde bulundu.

    Being Aİr'e ait uçak radarda kaybolmuştu, Takvim.com.tr ekran görüntüsüBeing Aİr'e ait uçak radarda kaybolmuştu, Takvim.com.tr ekran görüntüsü

    KAYIP UÇAK ENKAZ HALİNDE BULUNDU

    Dün yerel saatle 16:00'dan hemen önce Nome'deki son varış noktasına ulaşamayınca "gecikmeli" olarak rapor edilen, Unalakleet'ten hareket ettikten sonra uçağın radarda kaybolduğu belirtilen uçağın enkazına ulaşıldı.

    Kayıp uçağın enkazı bulundu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKayıp uçağın enkazı bulundu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    9 yolcu ve pilotun bulunduğu uçağın pistten ayrıldıktan sonra irtibatın kesildiği bildirilen uçakta hayatta kalan olmadığı bildirildi.

    ABD’de uçak havada kayboldu! Pistten ayrıldı irtibat kesildiABD’de uçak havada kayboldu! Pistten ayrıldı irtibat kesildi
    ABD'de uçak havada kayboldu! Pistten ayrıldı irtibat kesildi

    BUZUN ÜZERİNDE ENKAZ

    Bering Air uçağının enkazı Alaska'da eyaletinde deniz buzu üzerinde bulundu. ABD Sahil Güvenlik helikopterindeki ekibin deniz buzu üzerinde parçalanmış enkazı tespit etmesinin ardından cesetlere de ulaşıldı.

    Yetkililer, uçağın bilinen son koordinatlarının kıyıdan 12 mil açıkta olduğunu söyledi.

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