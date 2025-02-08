ABD’de bir uçak faciası daha! Radarda kaybolmuştu: Enkazı buzun üzerinde bulundu

ABD'nin Alaska eyaletinde uçuş yaparken radarda kaybolan Bering Air'e ait uçağın enkazı donmuş denizde bulundu.
KAYIP UÇAK ENKAZ HALİNDE BULUNDU
Dün yerel saatle 16:00'dan hemen önce Nome'deki son varış noktasına ulaşamayınca "gecikmeli" olarak rapor edilen, Unalakleet'ten hareket ettikten sonra uçağın radarda kaybolduğu belirtilen uçağın enkazına ulaşıldı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
9 yolcu ve pilotun bulunduğu uçağın pistten ayrıldıktan sonra irtibatın kesildiği bildirilen uçakta hayatta kalan olmadığı bildirildi.
BUZUN ÜZERİNDE ENKAZ
Bering Air uçağının enkazı Alaska'da eyaletinde deniz buzu üzerinde bulundu. ABD Sahil Güvenlik helikopterindeki ekibin deniz buzu üzerinde parçalanmış enkazı tespit etmesinin ardından cesetlere de ulaşıldı.
Yetkililer, uçağın bilinen son koordinatlarının kıyıdan 12 mil açıkta olduğunu söyledi.