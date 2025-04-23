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Putin’in Trump’a gizemli hediyesi ortaya çıktı! Rus ressamdan “kan, yara ve cesaret” vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği özel hediye ortaya çıktı. Mart ayında, Putin’in Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff ile gönderdiği portreyi bir Rus ressam resmetti. Özel hediyede Trump’ın temmuz ayında Pensilvanya’daki miting sırasında vurulduğu anların resmedildiği görüldü. Rus sanatçı "Hayatına yönelik girişim sırasında kanı, yarayı ve cesaretini göstermek benim için önemliydi.” dedi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:12
Putin’in Trump’a gizemli hediyesi ortaya çıktı! Rus ressamdan kan, yara ve cesaret vurgusu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Donald Trump'a gizemli bir hediye göndermişti. Putin'in hediyesi olan Trump'ın portresi ilk kez görüldü.

RUS SANATÇIDAN ÖZEL PORTRE

Putin, hediyesini Trump'ın özel danışmanı Steve Witkoff Başkan'a teslim etmişti. Witkoff, ABD'li podcast sunucusu Tucker Carlson'la mart ayında yaptığı röportajda tablonun önde gelen bir Rus sanatçının yaptığı bir portre olduğunu belirtmişti.

Witkoff Trump'ın portreden etkilendiğini belirtmiş ama portre kamuoyuna sunulmamıştı.

Trump vurulunca Putin kiliseye gidip dua etmiş: ABD Başkanının özel danışmanı ilk kez duyurdu! Bir de Rus ressamdan özel portreTrump vurulunca Putin kiliseye gidip dua etmiş: ABD Başkanının özel danışmanı ilk kez duyurdu! Bir de Rus ressamdan özel portre

MİTİNGDE VURULMA ANI RESMEDİLDİ

Kremlin Trump için yaptırılan özel sipariş portreyi CNN'e gösterdi. Kremlin, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'a hediye edilen tablonun, Trump'ın Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler kentindeki mitinginde uğradığı başarısız suikast girişiminin ardından sahnede yumruğunu havaya kaldırdığı halini gösterdiğini ve tablonun Rusya'nın en ünlü sanatçılarından Nikas Safronov'a ait olduğunu doğruladı.

Putin'in Trump'a hediyesi, Fotoğraf CNN'den alınmıştırPutin'in Trump'a hediyesi, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

"KANI, YARAYI VE CESARETİNİ GÖSTERMEK ÖNEMLİYDİ"

Sanatçı Moskova'da CNN'e verdiği demeçte, "Hayatına yönelik girişim sırasında kanı, yarayı ve cesaretini göstermek benim için önemliydi. Yıkılmadı veya korkmadı, ancak Amerika ile bir olduğunu ve hak ettiğini geri getireceğini göstermek için kolunu kaldırdı" dedi.

Safronov, Papa Francis, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da dahil olmak üzere onlarca liderin portresini çizmişti. Sanatçı, "Portreye başladığımda, bunun ülkelerimizi yakınlaştırabileceğini fark ettim ve bu resmin ne için olduğunu tahmin ettiğim için herhangi bir ücret talep etmemeye karar verdim" dedi.

Ancak daha sonra Putin'in kendisiyle iletişime geçtiğini ve Trump'ın bu hoş portresinin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli bir adım olduğunu söylediğini belirtti.

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