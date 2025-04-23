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Gazze’de yıkılmadık ev kalmadı! İsrail’in bıraktığı yıkımı BM duyurdu

Gazze’de ateşkesi bozup soykırıma devam eden İsrail bölgedeki evlerin yüzde 90’ından fazlasını yıktı. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığının aktarıldığı paylaşımda, "Gidecekleri güvenli bir yer olmadığı için aileler korunaklı olmayan harabelerde barınıyor. IOM barınma yardımına hazır, giriş noktaları acilen açılmalı." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:46
Gazze’de yıkılmadık ev kalmadı! İsrail’in bıraktığı yıkımı BM duyurdu

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını bildirdi.

IOM, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze, AAGazze, AA

GAZZE'DE EVLERİN YÜZDE 90'I YIKILDI

Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığının aktarıldığı paylaşımda, "Gidecekleri güvenli bir yer olmadığı için aileler korunaklı olmayan harabelerde barınıyor. IOM barınma yardımına hazır, giriş noktaları acilen açılmalı." ifadeleri yer aldı.

Gazze, AAGazze, AA

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266, yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

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