Fransa'dan İsrail'e Sumud Filosu'ndaki aktivistlere kötü muamele soruşturması

Fransız hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım taşımak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamelesinin soruşturulması talimatını verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Roissy Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplanan göstericiler, ʺKüresel Sumud Filosuʺ (Global Sumud Flotilla) kapsamında ülkelerine geri dönen aktivistleri karşılamıştı, Fotoğraflar: AA

FRANSA'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter'de katıldığı programda İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini değerlendirdi.

Barrot, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, dayak ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum." dedi.

Bu rapordan hareketle Barrot, savcılığın konuya ilişkin soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini söyledi.