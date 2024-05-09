Putin’in geçit töreni Almanya’yı telaşlandırdı! Bild Kızıl Meydan’daki gösteriyi böyle duyurdu: Rusya’nın nükleer kuvvetleri savaşmaya hazır

Rusya'nın Nazi Almanya'sına karşı kazanılan savaşın ardından 79. kez kutladığı Zafer Bayramı, Almanya'da paniğe yol açtı. Avrupa'da nükleer savaş endişelerinin had safhaya ulaştığı bir dönemde başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreni Alman basınında "tehdit" olarak yorumlandı.

KIZIL MEYDAN'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Alman gazetesi Bild, Kremlin'in önündeki Kızıl Meydan'da ordusu ile gövde gösterisi yaptığını belirtti ve "9 bin asker, ağır askeri teçhizat, devasa füzeler ve savaş uçakları Rusları sarhoş etmeyi ve dünyayı etkilemeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN AVRUPA'YA NÜKLEER TEHDİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı'nda "Rusya küresel bir çatışmadan kaçınmak için her şeyi yapacaktır ancak aynı zamanda kendisinin kimse tarafından tehdit edilmesine de izin vermeyecektir. Stratejik silahlı kuvvetlerimiz her zaman savaşmaya hazır" ifadelerini kullandı. Bild ise Putin'in bu konuşmasını "Putin Batı'yı nükleer silahlarıyla bir kez daha tehdit etti" şeklinde duyurdu.

Putin geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırında bir nükleer tatbikat emri vermişti. Bild ise Putin'in şimdi de Ukrayna'ya silah yardımı yapan Batılı devletlere yönelik tehdidini yinelediğini belirtti.

ALMAN TANKLARI GEÇİT TÖRENİNDE

Bild, Kızıl Meydan'daki törende Ukrayna'dan ele geçirilen savaş tanklarının da sergilendiğini belirtirken bunlar arasında Alman Marder piyade savaş aracı ve Leopard 2'lerin de yer aldığına dikkat çekti.

Geçit töreninin sonunda Rus savaş uçakları Kızıl Meydan üzerinde uçtu ve gökyüzünü Rus bayrağının renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızıya boyadı.

Putin'in onur konuğu olarak törende Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caferov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov yer aldı.

Ayrıca, Putin'in en yakın müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Küba lideri Miguel Diaz-Canel Bermudez, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Bissau-Gine Devlet Başkanı Oumarou Sissokou Embalo da törende yer aldı.

İkinci Dünya Savaşı 79 yıl önce Alman Wehrmacht'ın teslim olması ile sona ermişti. Batı Avrupa'da bu olay 8 Mayıs'ta, Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ise 9 Mayıs'ta anılıyor.