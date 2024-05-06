Nükleer savaş başlıyor! Emmanuel Macron kıyamet senaryosunu yazmıştı: Putin emri verdi

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatın amacının Rus stratejik olmayan nükleer kuvvetlerinin muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olma durumunu artırmak" olduğu ve "Batılı yetkililerden gelen provokatif açıklama ve tehditlere" bir tepki niteliği taşıdığı belirtildi.