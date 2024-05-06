Nükleer savaş başlıyor! Emmanuel Macron kıyamet senaryosunu yazmıştı: Putin emri verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz hafta The Economist'e verdiği röportajda "Avrupa tehlikede" diyerek yaptığı nükleer savaş uyarısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya devlet haber ajansı TASS, Putin'in Ukrayna yakınındaki birliklere nükleer tatbikat emri verdiğini duyurdu. Alman gazetesi Bild ise Putin'in hamlesinin "büyük bir saldırı hazırlığı" olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un The Economist'e yaptığı "Avrupa tehlikede" uyarısının ardından Rusya'dan nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yakınındaki birliklere nükleer tatbikat emri verdi.
PUTİN'DEN NÜKLEER TATBİKAT EMRİ
Rusya devlet haber ajansı TASS, Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırlıklara başladığını bildirdi. Tatbikata füze birliklerinin yanı sıra hava ve deniz kuvvetleri de katılıyor.