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Nükleer savaş başlıyor! Emmanuel Macron kıyamet senaryosunu yazmıştı: Putin emri verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz hafta The Economist'e verdiği röportajda "Avrupa tehlikede" diyerek yaptığı nükleer savaş uyarısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya devlet haber ajansı TASS, Putin'in Ukrayna yakınındaki birliklere nükleer tatbikat emri verdiğini duyurdu. Alman gazetesi Bild ise Putin'in hamlesinin "büyük bir saldırı hazırlığı" olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 12:16 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 12:16
Nükleer savaş başlıyor! Emmanuel Macron kıyamet senaryosunu yazmıştı: Putin emri verdi 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un The Economist'e yaptığı "Avrupa tehlikede" uyarısının ardından Rusya'dan nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yakınındaki birliklere nükleer tatbikat emri verdi.

Nükleer savaş başlıyor! Emmanuel Macron kıyamet senaryosunu yazmıştı: Putin emri verdi 2

PUTİN'DEN NÜKLEER TATBİKAT EMRİ

Rusya devlet haber ajansı TASS, Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırlıklara başladığını bildirdi. Tatbikata füze birliklerinin yanı sıra hava ve deniz kuvvetleri de katılıyor.

Nükleer savaş başlıyor! Emmanuel Macron kıyamet senaryosunu yazmıştı: Putin emri verdi 3

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatın amacının Rus stratejik olmayan nükleer kuvvetlerinin muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olma durumunu artırmak" olduğu ve "Batılı yetkililerden gelen provokatif açıklama ve tehditlere" bir tepki niteliği taşıdığı belirtildi.

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