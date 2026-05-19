MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Şara ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Suriye'yi ziyaret etti. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye geldi. Kalın, başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.
Ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.
