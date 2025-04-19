Putin’den paskalya ateşkesi! Rusya o tarihlerde bütün askeri operasyonları durduruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonlarını durduracaklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

PUTİN'DEN PASKALYA ATEŞKESİ

Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda konuştu ve Paskalya ateşkesi ilan ettiklerini duyurdu.

Putin yaptığı açıklamada "İnsani gerekçelerle, bugün saat 18:00 [MSK] ile 00:00 [MSK] arasında, pazar gününden pazartesiye geçerken Rus tarafı, Paskalya ateşkesi ilan etmektedir. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonları durdurmayı emrediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, EPA

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki duruma ilişkin rapor aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İHA

UKRAYNA UYARISI

Putin, Rus birliklerinin, Kiev tarafından olası ateşkes ihlallerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı ve "Düşmanın herhangi bir provokasyonuna ve agresif eylemine karşı koymaya hazır olmaları gerektiğini" söyledi.

30 GÜN SÜRE DOLMUŞTU

Rusya'dan dün Ukrayna ile ateşkes konusunda 30 gün sürenin dolduğuna yönelik mesaj gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi." demişti.