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İnsansı robotlar maratonda! İnsanlarla yarıştılar: Düşen, kalkan, kırılan…

Çin’de düzenlenen ilk insan ve insansı robotlar yarı maratonunda robotlar insanlarla birlikte yarıştı. Uzun mesafe koşu yarışına katılan robotlar kimi zaman düşüp kalktı, kimi zamansa kırıldı. İşte maratondan renkli görüntüler…

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:51
İnsansı robotlar maratonda! İnsanlarla yarıştılar: Düşen, kalkan, kırılan…

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Çin'de insansı robotlar, insanlarla birlikte maratona katıldı ve ilk kez uzun mesafe koşu yarışında yer aldı.

İnsansı robotlar maratonda, AAİnsansı robotlar maratonda, AA

İLK İNSAN VE YARI ROBOT MARATONU

Dünyanın ilk insan ve robot yarı maratonu, başkent Pekin'de düzenlendi. "Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyon, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti.

İnsansı robotlar maratonda, AAİnsansı robotlar maratonda, AA

21,1 kilometrelik parkurda bir yanda binlerce koşucunun katıldığı yarı maraton yarışı koşulurken güvenlik nedeniyle ayrılan paralel bir parkurda insansı robotlar, normal koşucuların yanı başında, kendi aralarında yarıştı.

Robot Yarı Maratonu'na aralarında robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların olduğu 20'ye yakın ekip, geliştirdikleri insansı robotlarla katıldı.

İnsansı robotlar maratonda, AAİnsansı robotlar maratonda, AA

2 SAAT 40 DAKİKA 42 SANİYE KOŞTU

Robot Yarı Maratonu'nu, Pekin İnsan Robotiği İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen "Tiangong Ultra" adlı insansı robot, 2 saat 40 dakika ve 42 saniyelik dereceyle kazandı.

Devlete ait 2 şirketin, Xiaomi'nin iştiraki 1810.HK ve UBTech adlı bir başka Çinli özel şirket ile ortak olduğu inovasyon merkezinde geliştirilen robotun, insan hareketlerini taklit eden bir algoritmayla çalıştığı belirtildi.

İnsansı robotlar maratonda, AAİnsansı robotlar maratonda, AA

DÜŞTÜ, KALKTI, KIRILDI

Yarışa katılan insansı robotlardan bir bölümü ise umulan performansı gösteremedi. Start çizgisinde yüz üstü yere düşen bir insansı robotun uzun süre doğrulup yarışa başlayamadığı gözlendi.

İnsansı robotlar maratonda, AAİnsansı robotlar maratonda, AA

Öte yandan bir başka robot, starttan daha birkaç metre ilerlemişken yönünü yitirerek bariyere çarptı ve onu kontrol eden ekip üyesinin düşmesine neden oldu.

İnsansı robotlar maratonda, AAİnsansı robotlar maratonda, AA

Yarışı bitirebilenler de dahil çok sayıda robotun parkurda dengesini kaybettiği, bocaladığı ve düştüğü görüldü. Sorun yaşayan robotlara, onları golf araçlarıyla takip eden mühendis ekipleri müdahale etti.

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