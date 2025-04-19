Görüntüler ortaya çıktı! ABD polisi otizmli Victor Perez’i böyle vurdu

ABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdü (Ekran Görüntüsü)
NELER OLMUŞTU?
Idaho eyaletinin Pocatello kentinde otizmli genç Victor Perez'in evinin bahçesinde elindeki mutfak bıçağıyla yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı amatör görüntüler yayımlanmıştı.
Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye gelen polis, bıçağı bırakması için yaptığı ikazlara uymayan Perez'e ateş açmıştı.
Victor Perez
Bedenine 9 kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.
Polisin, elinde bıçak olan otistik genci arada bir metal çit olmasına rağmen ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden olmuştu.
Perez'in ailesi, kendilerinin veya polis memurlarının tehlikede olmadığını ve sinirlendiğinde genci sakinleştirilebildiklerini savunmuştu.