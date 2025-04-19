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Görüntüler ortaya çıktı! ABD polisi otizmli Victor Perez'i böyle vurdu

ABD polisi bir kez daha dünyanın tepkisini çeken bir olaya imza attı. Idaho’da elinde bıçak bulunan 17 yaşındaki otizmli Victor Perez, arada bir çit olmasına rağmen polis tarafından defalarca vurularak öldürüldü. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:21 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:43
Görüntüler ortaya çıktı! ABD polisi otizmli Victor Perez’i böyle vurdu

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ABD'nin Idaho eyaletinde polisin otizmli Victor Perez'i öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüler ortaya çıktı! ABD polisi otizmli Victor Perez'i böyle vurdu

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Pocatello polisi, 5 Nisan'da memurların 17 yaşındaki otizmli genç Perez'i elindeki bıçağı atması için uyardığı ve sonrasında silahla vurduğu resmi görüntüleri paylaştı.

Perez'in ölümüne yol açan olayın tüm detayları, polisin vücut kamerasıyla an be an kaydedildi.

ABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdüABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdü

Kayıtlarda, Perez'in, polis olay yerine ulaştığı sırada iki eli de yere dokunur şekilde eğilmiş olduğu ve polisi görünce ellerini yukarı kaldırmaya çalıştığı görüldü.

DEFALARCA ATEŞ AÇILDI
Görüntülere göre polis, elindeki bıçağı bırakmayan otizmli gence, bir bahçe çitinin ardında olmasına rağmen defalarca ateş açtı.

ABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdü (Ekran Görüntüsü)ABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdü (Ekran Görüntüsü)

Polisin olay yerine varmasıyla Victor Perez'e ateş açması arasında sadece 16 saniye olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ABD medyası, Idaho polisini "uygulanabilecek başka yöntemler yerine" otizmli bir birey olduğu anlaşılan Perez'e ateş etmekte "aceleci davrandığı için" eleştirdi.

ABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdü (Ekran Görüntüsü)ABD polisi otizmli Victor Perez'i vurarak öldürdü (Ekran Görüntüsü)

NELER OLMUŞTU?
Idaho eyaletinin Pocatello kentinde otizmli genç Victor Perez'in evinin bahçesinde elindeki mutfak bıçağıyla yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı amatör görüntüler yayımlanmıştı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye gelen polis, bıçağı bırakması için yaptığı ikazlara uymayan Perez'e ateş açmıştı.

Victor PerezVictor Perez

Bedenine 9 kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

Polisin, elinde bıçak olan otistik genci arada bir metal çit olmasına rağmen ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden olmuştu.

Perez'in ailesi, kendilerinin veya polis memurlarının tehlikede olmadığını ve sinirlendiğinde genci sakinleştirilebildiklerini savunmuştu.

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