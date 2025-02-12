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Toyota ve Mitsubishi’den DeepSeek yasağı! Yapay zeka yarışında bilgi güvenliği krizi

Teknoloji devlerinin yapay zeka savaşı derinleşirken Çinli start-up DeepSeek’e “bilgi güvenliği” yasağı geldi. Piyasaya darbe vuran DeepSeek’in ardından yapay zeka yarışı kontrolden çıktı. Öte yandan Toyota ve Mitsubishi ise çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:28
Toyota ve Mitsubishi’den DeepSeek yasağı! Yapay zeka yarışında bilgi güvenliği krizi

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    DeepSeek teknoloji devlerinin yapay zeka yarışını kızıştırdı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi şirketi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firmanın geliştirdi��i yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmasını yasakladı.

    DeepSeek, ReutersDeepSeek, Reuters

    TOYOTA VE MITSUBISHI'DEN DEEPSEEK YASAĞI

    Kyodo ajansının haberine göre, Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Toyota'dan bir yetkili, yasakla ilgili, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." açıklamasında bulunurken Mitsubishi de çalışanlarının "iş amaçlı" Deepseek kullanımını yasakladığını kaydetti.

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    SOFTBANK DE YASAKLADI

    Japon telekomünikasyon firması SoftBank'in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı belirtildi.

    Birçok Japon firmasının sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıkları vurgulandı.

    DeepSeek, ReutersDeepSeek, Reuters

    DEEPSEEK SAVAŞI KIZIŞTIRDI

    Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

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    Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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