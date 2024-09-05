ABD’den Netanyahu’ya tepki: Gazze’de ateşkesi baltalıyor

Gazze 'de aylardır ateşkes müzakerelerini baltalayan İsrail esir takası ile ilgili çelişkili açıklamalarla süreci manipüle etmeye devam ediyor.

Netanyahu bu hafta Gazze 'yi ikiye bölme planı olan Phiadelphi Koridoru'ndan vazgeçmeyeceğini söylerken devlet televizyonu KAN ise ateşkes anlaşması yapılması durumunda ordunun bölgeden çekileceğini iddia etti. KAN ABD , Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere katılan İsrail heyetinin ikinci aşamada gerçekleşecek olan çekilmeyi desteklediğini belirtti.

ABD'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Netanyahu ve İsrail ordusundan tamamen farklı yönde haberler gelirken ABD gazetesi Washington Post, ABD'li yetkililerin Netanyahu'nun çelişkili mesajlarının ateşkes görüşmelerini karıştırdığını söylediğini belirtti.

HAMAS'TAN PHIADELPHI AÇIKLAMASI

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi.

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, "Yeni önerilere ihtiyacımız yok." denildi.

"NETANYAHU'NUN TUZAĞINA DÜŞMEYİN"

Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.

Netanyahu'nun amacının, Gazze Şeridi'ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, "Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.