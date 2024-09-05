ABD’den Rusya’ya seçime müdahale suçlaması! Putin favori adayını açıkladı

ABD 'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimine Rusya damga vurdu. Biden yönetimi Moskova'yı ABD seçimlerini etkilemek üzere kampanya yürütmekle suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şoke eden bir açıklama geldi.

ABD Rusya 'nın yarı resmi haber ajansı Russia Today'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalla bağlantılı diğer isimlerin kamuoyu görüşünü değiştirmek ve Kremlin yanlısı mesajları yaymak amacıyla üstü örtülü şekilde sosyal medya fenomenleriyle çalıştığını iddia ediyor.

RUSYA'DAN ALAYCI CEVAP

ABD daha önce de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini öne sürmüştü. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı. ABD'nin son hamlesinin ardından Russia Today alaycı bir açıklama yaptı ve "Hayatta üç şey kesin: Ölüm, vergiler ve RT'nin ABD seçimine müdahalesi" dedi.

PUTİN FAVORİ ADAYINI "GÜLÜŞÜ BULAŞICI" DİYEREK İLAN ETTİ

ABD'nin adımının ardından Putin ise ABD seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Putin ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın arasının çok iyi olduğu bilinirken Rus liderin yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris

Kamala Harris'i desteklediğini ilan eden Putin, Demokrat adayın gülüşüne övgü yağdırdı ve "Gülüşü bulaşıcı" dedi.