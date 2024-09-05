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ABD’den Rusya’ya seçime müdahale suçlaması! Putin favori adayını açıkladı

ABD’de 5 Kasım 2024’te düzenlenecek olan başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken Washington’dan Rusya’ya flaş bir suçlama geldi. ABD Rus basınını seçime müdahale etmekle suçluyor. ABD’nin hamlesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı çıkışla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 13:54 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 13:54
ABD’den Rusya’ya seçime müdahale suçlaması! Putin favori adayını açıkladı

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ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimine Rusya damga vurdu. Biden yönetimi Moskova'yı ABD seçimlerini etkilemek üzere kampanya yürütmekle suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şoke eden bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ABD'DEN RUSYA'YA SEÇİME MÜDAHALE SUÇLAMASI

ABD Rusya'nın yarı resmi haber ajansı Russia Today'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalla bağlantılı diğer isimlerin kamuoyu görüşünü değiştirmek ve Kremlin yanlısı mesajları yaymak amacıyla üstü örtülü şekilde sosyal medya fenomenleriyle çalıştığını iddia ediyor.

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita SimonyanRT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

RUSYA'DAN ALAYCI CEVAP

ABD daha önce de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini öne sürmüştü. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı. ABD'nin son hamlesinin ardından Russia Today alaycı bir açıklama yaptı ve "Hayatta üç şey kesin: Ölüm, vergiler ve RT'nin ABD seçimine müdahalesi" dedi.

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PUTİN FAVORİ ADAYINI "GÜLÜŞÜ BULAŞICI" DİYEREK İLAN ETTİ

ABD'nin adımının ardından Putin ise ABD seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Putin ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın arasının çok iyi olduğu bilinirken Rus liderin yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı.

Demokratların başkan adayı Kamala HarrisDemokratların başkan adayı Kamala Harris

Kamala Harris'i desteklediğini ilan eden Putin, Demokrat adayın gülüşüne övgü yağdırdı ve "Gülüşü bulaşıcı" dedi.

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