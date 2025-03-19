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Putin-Trump görüşmesinin arka planı: Orta Doğu’da yeni düzen! İttifaklar değişiyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2 buçuk saatlik telefon görüşmesinde Beyaz Saray ve Kremlin’in bildirdiklerinin dışında neler konuşulduğu merak konusu. İngiliz basını görüşmenin arka planında Orta Doğu’da yeni düzenin yer aldığını belirtti. İşte Putin-Trump görüşmesinde yeni dünya düzenini işaret eden ayrıntılar…

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 13:20
Putin-Trump görüşmesinin arka planı: Orta Doğu’da yeni düzen! İttifaklar değişiyor mu?

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Washington-Moskova hattındaki 2 buçuk saatlik görüşmede Ukrayna'da 30 günlük kısmi ateşkes kararı alınırken Batı basını ise görüşmedeki ayrıntıların yeni dünya düzenini işaret ettiğini öne sürdü.

Trump-Putin görüşmesi, ReutersTrump-Putin görüşmesi, Reuters

UKRAYNA'DA 30 GÜN ATEŞKES

Ukrayna'da kısmi ateşkes anlaşmasının 30 gün boyunca yürürlükte kalacak ancak Putin bunun için birkaç koşulu olduğunu söyledi.

ORTA DOĞU'DA GÖRÜŞME SİNYALİ

Beyaz Saray'ın ateşkes çağrısına ilişkin açıklamasında, "Liderler, barışa doğru hareketin enerji ve altyapı ateşkesiyle başlayacağı ve Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barış konusunda teknik müzakereler konusunda anlaştılar. Bu müzakereler Orta Doğu'da derhal başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ORTA DOĞU'DA YENİ DÜZEN

Beyaz Saray açıklamasında Orta Doğu'ya ilişkin bir detay ise dikkat çekti. İran'a karşı İsrail'e yönelik destek açıkça ön plana çıkarken İngiliz basını bunu Orta Doğu'nun yeniden şekillenişine yönelik mesaj olarak yorumladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

RUSYA İRAN İTTİFAKI SONA MI ERECEK?

Trump İsrail'e saldırılar düzenleyen Yemenli Husileri pek çok kez tehdit etti ve ardından ABD Yemen'e saldırı düzenledi. İngiliz Daily Mail, Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın bir ilişki kurabilmesi durumunda Rusya-İran ittifakının sona erebileceğini bunun da ABD yararına olacağını belirtiyor.

Daily Mail, Beyaz Saray'ın ayrıca, Amerikan dış ilişkilerinde Washington ve Moskova arasında daha yakın bir ilişkiyi de içerecek bir değişimin ipuçlarını verdiğini belirtiyor.

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TAM ATEŞKES OLACAK MI?

Trump da Putin de ABD ile Rusya'nın ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yakında tam bir ateşkes de yapılabileceğini belirtti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump "Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığım telefon görüşmesi çok iyi ve verimli geçti. Tam bir Ateşkes ve nihayetinde bu korkunç Savaşın sona ermesi için hızlı bir şekilde çalışacağımız anlayışıyla, tüm Enerji ve Altyapı konularında acil bir Ateşkes üzerinde mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve altyapı ateşkesi anlaşmasının bir parçası olarak Putin, Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurmayı kabul etti.

Ukrayna Savaşı, Takvim Fotoğraf ArşiviUkrayna Savaşı, Takvim Fotoğraf Arşivi

KREMLİN "ABD DESTEĞİNİ KESSİN" DİYOR

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, ayrıca çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi için koşullar öne sürüyor ve ABD ile müttefiklerinin, düşmanlıkları durdurmak için Ukrayna'ya askeri ve istihbarat yardımını sonlandırmasını istiyor.

Moskova'dan yapılan açıklamada, "Çatışmanın tırmanmasının önlenmesi, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için temel koşulun, yabancı askeri yardımların tamamen kesilmesi ve Kiev'e istihbarat bilgisi sağlanması olması gerektiği vurgulandı." denildi.

Salı günkü telefon görüşmesinde Putin, Trump'a Rusya ile Ukrayna'nın çarşamba günü 175'er savaş esiri takası yapacağını, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya 23 ağır yaralı askeri teslim edeceğini söyledi.

Görüşmeleri yaklaşık iki saat sürdü, sabah 10 civarında başladı ve öğlen saatlerinde sona erdi. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı Oval Ofis'ten konuştu.

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