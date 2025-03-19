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Beyaz Saray önünde İsrail protestosu! Kefiyeler ve Filistin bayraklarıyla namaz kıldılar

İsrail’in ateşkesi bozup Gazze’de yeniden saldırılara başlamasının ardından Filistin destekçileri ABD’de Beyaz Saray önünde toplandı ve İsrail’i protesto etti. Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, İsrail'e verdiği silah desteğini durdurmaya çağırarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:20
Beyaz Saray önünde İsrail protestosu! Kefiyeler ve Filistin bayraklarıyla namaz kıldılar

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İsrail Gazze'de yeniden saldırılara başlarken Filistin destekçileri ABD'de Beyaz Saray önünde toplandı ve İsrail'i protesto etti.

Beyaz Saray önünde İsrail protestosu, ReutersBeyaz Saray önünde İsrail protestosu, Reuters

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE İSRAİL PROTESTOSU

Kefiye giyen ve Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda protestocu, Beyaz Saray'ın önünde toplandı.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, İsrail'e verdiği silah desteğini durdurmaya çağırarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Beyaz Saray önünde İsrail protestosu, ReutersBeyaz Saray önünde İsrail protestosu, Reuters

"SİLAH AMBARGOSU HEMEN ŞİMDİ"

Protestocular, "Silah ambargosu hemen şimdi!" ve "Bu işgale hemen son verin!" sloganları attı.

Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, "ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin", "Özgür Filistin", "(Filistinli aktivist) Mahmud Halil'i serbest bırakın" ve "ABD bombaları Gazze'deki doktorlara anestezi olmadan ampütasyon yaptırıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Beyaz Saray önünde İsrail protestosu, ReutersBeyaz Saray önünde İsrail protestosu, Reuters

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından dün sabah saatlerinde şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

ESİR AİLELERİNDEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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