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Putin Kuzey Kore’de: 24 yıl sonra ilk ziyaret! İmzalar atıldı: Ortak savaş ortak düşman

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ı ziyaret etti. Putin’in neden Kuzey Kore’yi ziyaret ettiği merak konusu olurken Güney Kore ve ABD ise alarm durumuna geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı. Peki, Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ne konuştu? Pyongyang’da gizli bir anlaşma mı yapıldı? İşte, Putin’in Kuzey Kore ziyaretine ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 16:30 Güncelleme 19 Haziran 2024, 16:01
Putin Kuzey Kore’de: 24 yıl sonra ilk ziyaret! İmzalar atıldı: Ortak savaş ortak düşman

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Rusya ve Kuzey Kore hükümetleri arasında sağlık, tıp eğitimi ve bilim alanı ile ilgili ve Tumannaya Nehri'nde sınır otomobil yolu köprüsünün inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, başkent Pyongyang'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkilerinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek "Ülkelerimiz, işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yana. İşbirliğimiz, ekonomi kurumları, parlamentolar, güvenlik güçleri, dış politika kurumları ve kamu kuruluşları düzeyinde ve vatandaşlar arasında sürüyor." dedi.

Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerinin ekonomi ve ticaret alanında da geliştiğini söyleyerek, "İkili ticaret hacmi geçen yıl 9 kat, bu yılın ilk 5 ayında da yüzde 54 arttı." ifadesini kullandı.

Kim ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığına dikkati çekti. Putin, "Bu anlaşmada, uzun vadede Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini derinleştirmek için geniş ölçekli hedefler yer alıyor. Bunlar, siyaset, ticaret, kültür ve insani yardım alanlarının yanı sıra güvenlik alanı için de geçerli." diye konuştu.

Batı'nın Kore Yarımadası'na yönelik siyasetini değerlendiren Putin, ABD'nin bölgede altyapısını güçlendirme yönünde adımlar attığını ve Güne Kore ile Japonya'nın katılımıyla çok sayıda askeri tatbikat düzenlediğini aktardı.

Putin, "Bu adımlar, yarımadadaki barış ve istikrarı baltalıyor, tüm Kuzeydoğu Asya ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Durumun kötüleşmesinden Kuzey Kore'nin sorumlu tutulmasına yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Pyongyang, savunma kabiliyetini güçlendirmek, ulusal güvenliği sağlamak ve egemenliğini korumak için gerekli önlemler alma hakkına sahip." şeklinde konuştu.

Rusya'nın ileride de Kore Yarımadası'nda silahlı çatışma tehditlerini ortadan kaldırma, ortak güvenlik ilkesine dayalı uzun vadeli barış ve istikrar mimarisini inşa etme yönünde siyasi diplomatik girişimlerde bulunmaya hazır olduğuna işaret eden Putin, "İmzaladığımız kapsamlı ortaklık anlaşması, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor." dedi.

Putin, ABD ve NATO ülkelerinin, Rus topraklarına saldırı düzenlemek için yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah sistemleri, F-16 savaş uçakları ve diğer silah ve teçhizat türlerinin sevkiyatı ile ilgili açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Bu zaten gerçekleşiyor. Tüm bunlar, Batılı ülkelerin çeşitli uluslararası yükümlülükler çerçevesinde üstlendiği kısıtlamaların ihlali. Bu bağlamda, Rusya, Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşma kapsamında askeri güvenlik alanında işbirliği yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasına karşı çıktıklarını belirten Putin, "Bunların küresel ekonomik ve siyasi sistemi baltaladığını" vurguladı. Putin, "ABD ve müttefiklerinin teşvik ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye ilişkin süresiz kısıtlayıcı rejiminin revize edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, Kuzey Kore yönetiminin Ukrayna meselesine ilişkin dengeli yaklaşım sergilediğini ve bu meselenin nedenlerini bildiğini kaydetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla ilişkilerin "ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurguladı.

Anlaşmayı "pakt" olarak niteleyen Kim, "İki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir yüksek ittifak düzeyine ulaşmıştır. Değişen uluslararası duruma ve Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin yeni stratejik doğasına uyan bir paktı sonuçlandırmak memnuniyet verici." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinKuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ZİYARET ABD VE GÜNEY KORE'Yİ ALARMA GEÇİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'ye düzenlediği ziyaret ABD ve Güney Kore'yi alarm durumuna geçirdi.

GÜNEY KORE'DEN BM UYARISI

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell geçen hafta sonunda acil bir telefon görüşmesi yaparak ziyareti ele aldılar.

Campbell Kim'e Washington'un, Seul'un ziyaretin "Pyongyang ve Moskova arasındaki askeri iş birliğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek bölgesel barış ve istikrarı baltalayacak şekilde daha da derinleşmesine" yol açmaması gerektiği yönündeki tutumunu desteklediğini söyledi.

24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore’ye gidiyor! Pjongyang duyurdu: 24 yıl sonra ilk kezRusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore’ye gidiyor! Pjongyang duyurdu: 24 yıl sonra ilk kez
Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore'ye gidiyor! Pjongyang duyurdu: 24 yıl sonra ilk kez

PUTİN İLE KİM JONG UN'DAN HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un (sağda) daveti üzerine resmi ziyaret için başkent Pyongyang'a gelmesinin ardından ikili, beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN NEDEN KUZEY KORE'YE GİTTİ?

Kuzey Kore konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olan Andrei Lankov ziyaretin tamamen Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için mühimmat satın almasıyla ilgili olduğunu belirtti. NK News direktörü Profesör Lankov, BBC'ye "Sadece ekonomik açıdan bakıldığında Kuzey Kore'nin Rusya için neredeyse sıfır değeri var" dedi.

Lankov, Kuzey Kore'nin doğru türde mühimmata sahip olduğunu ve çoğu ülkenin aksine, bunu Ukrayna'da ön cephede buna çok ihtiyaç duyan Rusya'ya satmaya istekli olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Her şeyden önce yüksek kalibreli top mermileri… ve Rusya iyi para ödemeye hazır. Başka boyutları da var ama iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasındaki en önemli faktör muhtemelen bu.

KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİLERİNE VURGU

Putin Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan makalesinde Rusya ve Kuzey Kore dostluğunun uzun bir geçmişe dayandığını vurguladı ve başkent Pyongyang'a ilk ziyaretini hatırlatırken "Benim 2000 yılında Pyongyang'a yaptığım ziyaret ve Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı Kim Jong İl'in ertesi yıl Rusya'ya yaptığı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni ve önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir" diyen Putin, "Kuzey Kore'nin şimdiki lideri Kim Jong-Un , kendisinden önceki liderler, seçkin devlet adamları ve Rus halkının dostları olan Kim Il Sung ve Kim Jong Il tarafından ortaya konan çizgiye güvenle bağlı kalmaktadır. Geçen yıl Eylül ayında Rusya'nın Vostochny Uzay Üssü'nde yaptığımız görüşmede buna bir kez daha ikna oldum" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE İLE RUSYA ARASINDA YENİ DÖNEM

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkilerinin yeni bir zirveye ulaştığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang ziyaretinin bağları daha da güçlendireceğini söyledi. "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyıldaki Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak yeni bir çiçek açma dönemine giriyor." ifadelerini kullanan Kim, Putin'in ziyaretinin ülkelerinin dostluğunu daha da "güçlendireceğine" inandığını belirtti.

PUTİN'İN KUZEY KORE MİSYONU

Vladimir Putin Kuzey Kore'yi en son 2000 yılında ziyaret ettiğinde henüz Rusya Devlet Başkanı olmuştu.

Putin, 21 pare top atışı da dahil olmak üzere özenle hazırlanmış bir karşılama töreniyle karşılandı. Kim Jong Un'un babası olan dönemin lideri Kim Jong Il de Putin'i havaalanında şahsen karşılamıştı.

Putin, Moskova'nın Kuzey ile ilişkilerini yeniden tesis etme misyonunu üstlenmişti.

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